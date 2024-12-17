FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık 2024

ABD Merkez Bankasının bu haftaki toplantısında faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Mart 2020'de 2 kez acil faiz indirimi kararı aldı. Banka, 3 Mart 2020'de politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına, 16 Mart 2020'de de politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti.

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

ABD Merkez Bankasının bu haftaki toplantısında 4 yıl aradan sonra faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, en son Kovid-19'da faiz indirimine giden banka, faiz indirim döngüsüne tekrar başlamak için bu 4 yılın içinde birçok süreçten geçti.

ABD'de enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven açıklanan son verilerden alınan sinyallerle güçlenirken, iş gücü piyasasının beklenilenden hızlı soğuduğuna yönelik endişelerle artan resesyon endişeleriyle beraber para piyasalarındaki fiyatlamalarda 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi güç kazanmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de enflasyon oranında beklentiler dahilinde bir yavaşlamanın olduğunu ve çekirdek enflasyon tarafında sınırlı da olsa direncin sürmesiyle ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin ve 25 baz puanlık faiz indiriminin masada olduğunu kaydetti.

Buna karşın ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesiyle son günlerde 50 baz puanlık faiz indiriminin para piyasalarındaki fiyatlamalarda daha ağır bastığını dile getiren analistler, bankanın yarın yüzde 67 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Yarınki para politikası kararlarının yanı sıra, politika metni ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin de takip edileceğini kaydeden analistler, söz konusu değerlendirmelerin ülkedeki ekonomik gidişat ve gelecek dönemde atılacak adımlara yönelik bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Özellikle Eski Fed Üyesi William Dudley'nin Fed'in bu hafta gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık bir faiz indirimi için alan gördüğünü söylemesi sonrasında da 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Fed'in faiz kararı beklenirken, Elizabeth Warren'ın aralarında bulunduğu 3 Demokrat senatör, ABD ekonomisini korumak için Fed'e faiz oranını 75 baz puan indirme çağrısında bulundu. Demokrat senatörlerin Fed Başkanı Powell'a yönelik kaleme aldığı mektupta, "Fed faiz oranlarını düşürmede çok temkinli davranırsa ekonomimizi gereksiz yere resesyona sürüklenme riskine atacaktır." ifadesi kullanıldı.

Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor.

Analistler, söz konusu belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydederek, açıklamaların ardından piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini bildirdi.