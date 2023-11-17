Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 14:21 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 14:21

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (Aralık 2023 FED faiz kararı beklentisi)

FED faiz kararı 2023 aralık ayı için piyasalarda bekleyiş başladı. Altın ve dolar yatırımcılarının yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ile piyasalar yeniden yön bulacak. ABD ekonomisinde yükselen faizlerin geri adım atması için beklentiler ortaya çıkarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarının "yeterince kısıtlayıcı" olduğundan emin olmadığını söylemesi gözler FED toplantısına çevirdi. Uzmanlar ise faizlerin Haziran 2024'ten itibaren düşüşe geçeceği yönünde tahminde bulunuyor. Peki, 2023 aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı ne yönde olacak? İşte, o konular hakkında bilgiler.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (Aralık 2023 FED faiz kararı beklentisi)
Abone Ol
ABD Merkez Bankası (FED) aralık ayı faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Kasım ayında faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutan FED'in aralık ayında nasıl bir karar vereceği, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) aralık ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED'İN SON TOPLANTISIN'NDA ALINAN KARARLAR

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FOMC'nin maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.


İstihdam kazanımlarının yıl başından bu yana ılımlı hale gelerek güçlü kalmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kaldığı ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Fed'in para politikası karar metninde fazla değişiklik yapmadığı dikkati çekerken, daha önce "sağlam" olarak tanımlanan ekonomik faaliyetteki büyüme "güçlü" olarak nitelendirildi. İstihdam kazanımlarının ise yılbaşından bu yana ılımlı hale geldiği karar metnine eklendi.

Açıklamada, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu vurgulanarak hane halkı ve işletmeler için daha sıkı mali ve kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu aktarıldı.

Bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu ifade edilen açıklamada, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


MART 2022'DEN BU YANA FAİZ ARTIYOR

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak eylülde yıllık bazda yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
FED
Gündem

Diğer Haberler

İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? Gündem İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?
Salzburg'un gözü 17'lik Nedeljkovic'te Futbol Salzburg'un gözü 17'lik Nedeljkovic'te
Sydney van Hooijdonk'tan geleceği için açıklama! Bologna Sydney van Hooijdonk'tan geleceği için açıklama!
Real Madrid'de kriz: 9 sakatlık Real Madrid Real Madrid'de kriz: 9 sakatlık
Eduardo Camavinga, 2 ay yok! Real Madrid Eduardo Camavinga, 2 ay yok!
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (Aralık 2023 FED faiz kararı beklentisi) Gündem FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (Aralık 2023 FED faiz kararı beklentisi)
Göztepe ligde kader maçlarına çıkacak Spor Toto 1. Lig Göztepe ligde kader maçlarına çıkacak
Bayern Münih'te Kane hayranlığı! Bayern Münih Bayern Münih'te Kane hayranlığı!
2024 Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Gündem 2024 Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mehmet Büyükekşi'den hakemler için açıklama!
2
Galatasaray'da 2 yeni transfer için ayrılık gelişmesi
3
Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi belli oldu!
4
Beşiktaş'a Bulgaristan'dan iki transfer
5
İlkay Gündoğan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması!
6
Fransa'dan Cengiz Ünder yorumu!
7
Arda'ya destek mesajı: "Yalnız olmadığını söyledim"

SON HABERLER

yukarı ok