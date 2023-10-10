FED faiz kararı ne zaman Eylül-Ekim-Kasım 2023? FED faiz kararı beklentisi tahmini ne kadar?

FED faiz kararı toplantısı için meraklı arayış başladı. Geçtiğimiz ay yapılan FED faiz kararı toplantısı ardından bu ay için sorular tek tek araştırılıyor. FED toplantısı ne zaman? 2023 Eylül-Ekim-Kasım 2023 FED faiz kararı ayın kaçında açıklanacak? İşte takvimABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak. Kritik faiz kararı saat 21.00'da açıklanacak.Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller verdi.Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.Analistler, Fed'in veri odaklı hareket edeceğini bildirdiğini anımsatarak, açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini vurguladı.Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.Federal Rezerv (FED), faiz oranlarını artırırsa, dolar ve altın fiyatları üzerinde bir dizi etki yaratabilir. Ancak bu etkiler, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve karmaşık bir şekilde birbirine bağlıdır. İşte bu durumun olası etkileri:Dolar Değerlenmesi: FED faiz oranlarını artırırsa, ABD'deki yatırım getirisi artar ve bu da yatırımcıların daha fazla dolar talep etmelerine neden olabilir. Bu nedenle, doların değeri genellikle yükselir. Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarına sahip bir ülkede daha fazla getiri elde etmek için dolar alabilirler.Altın Fiyatları Düşebilir: Altın, genellikle bir "güvenli liman" varlığı olarak kabul edilir. Yani belirsizlik veya ekonomik dalgalanma dönemlerinde yatırımcılar altına yönelebilirler. FED'in faiz oranlarını artırması, alternatif olarak daha yüksek getiri sunan varlıkları daha çekici hale getirebilir ve altına olan talebi azaltabilir. Bu nedenle altın fiyatları düşebilir.Hisse Senetleri: FED'in faiz oranlarını artırması, genellikle hisse senetlerine olan talebi azaltabilir, çünkü yatırımcılar daha güvenli tahvillere veya mevduat hesaplarına yönelebilirler. Bu, hisse senetlerinin değer kaybetmesine neden olabilir.Emtia Fiyatları: FED'in faiz oranlarının artırılması, emtia fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Daha yüksek faiz oranları, işletmelerin kredi maliyetlerini artırabilir, bu da üretim maliyetlerini yükseltebilir ve emtia talebini azaltabilir.Ancak, bu etkiler kesin değildir ve piyasalar birçok farklı faktörün etkisi altındadır. FED'in faiz kararları, ekonomik koşullar, enflasyon beklentileri, jeopolitik gelişmeler ve diğer birçok faktörle birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle, FED'in faiz oranlarını artırmasının dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisini tahmin etmek karmaşıktır ve uzman görüşlerine dayanarak karar vermek daha mantıklı olabilir.