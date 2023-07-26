FED FAİZ KARARI 2023 TEMMUZ | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED faiz kararı açıklandı mı?

FED Temmuz ayı faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilen ABD faiz verisi döviz, altın ve borsalar üzerinde etkili oluyor. Kararla beraber FED'den 25 baz puanlık artırım bekleniyor. ABD Merkez Bankası Haziran ayı toplantısının ardından açıkladığı kararla faizi yüzde 5,25'te sabit tuttu. FED'in 25 baz puan faiz artırması halinde yeni oran yüzde 5,50'ye yükselecek. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...FED faiz kararı için geri sayım sürüyor. Temmuz ayı FED PPK toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.ABD Merkez Bankası FED faiz kararı da 26 Temmuz akşamı açıklanacak. Kritik kararın saat 21:00'de dünya kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.ABD Merkez Bankası Fed Haziran ayında faizi yüzde 5,25'te sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bu yıl faiz indirimi beklenmemesi gerektiğini belirtti.Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında yaptığı basın toplantısında enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üstünde olduğunu ve yüzde 2 seviyesine getirmek için uzun bir yolun bulunduğunu söyledi.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metnindeki yönlendirmeler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları varlık fiyatları için önem arz ediyor.Analistler, hem ABD'de hem de Avrupa'da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığına dikkati çekerek, piyasalarda yatırımcıların merkez bankalarının şahin adımlarına ara verebileceği yönündeki beklentilerin daha güçlü şekilde tartışıldığını bildirdi.Bu kapsamda özellikle Fed'in politika alanının diğer bankalara göre daha geniş olduğunu vurgulayan analistler, Powell'ın açıklamalarında bu yönde ipuçlarının aranacağını belirtti.Analistler, hafta boyunca yoğun veri takviminin de yakından takip edileceğini kaydederek, özellikle ABD'de cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.Ülkede kişisel tüketim harcamaları büyümesi yıllık bazda yüzde 2,1'e gerilerken, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanacağına yönelik beklentiler güçlendi.Bu gelişmeler göz önüne alındığında bankanın faiz artış hızında yavaşlamaya gideceğine yönelik fiyatlamalar da güçlendi.Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede parasal sıkılaşmada biraz daha ılımlı bir politika izleyerek politika faizinde 25 baz puanlık bir artışa gideceği öngörüsünde bulundu.Fed Başkanı Powell'ın enflasyonun ılımlı hale gelmeye başladığını ancak hala çok yüksek seviyede olduğuna dair ifadelerini anımsatan Levy, faiz artırımlarında sona gelinmediğini belirtti.Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, bankanın son toplantısında oran artışını 50 baz puana indirdikten sonra, bu hafta politika faizini 25 baz puan artıracağını ifade etti.Ekonominin istendiği gibi soğuduğunu ve enflasyon baskılarının belirgin ölçüde azaldığını aktaran Weidensteiner, faiz oranlarında tepe noktasının çok uzak olmadığını dile getirdi.Weidensteiner, Fed'in geçen yıl politika faizini 425 baz puan artırdığını anımsatarak, bankanın bu kısıtlayıcı politikasındaki hedefin enflasyon baskılarını azaltmak ve yüzde 2 hedefine getirmek için ekonomik büyümeyi yeterli derecede yavaşlatmak olduğunu söyledi.Enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üzerinde olmasına karşın istenilen yöne doğru gittiğini vurgulayan Weidensteiner, burada enerji fiyatlarındaki önemli düşüşe dikkati çekti.Weidensteiner, Fed için belirleyici faktörün ücret artışları olduğunu kaydetti. Geçen yıl iş piyasasındaki sıkışıklıktan dolayı ücretlerin arttığını belirten Weidensteiner, bu trendin 4. çeyrekte kırıldığını ifade etti.Weidensteiner, saatlik kazançların iş gücü kompozisyonundaki değişikliklere duyarlı olduğunu bu nedenle dikkatli yorumlanması gerektiğini belirterek, Fed'in bundan sonra açıklanacak saatlik kazançlar verisini yakından izleyeceğini aktardı.Fed'in şubat toplantısında politika faizinde 25 baz puanlık artışa gideceği öngörüsünde bulunan Weidensteiner, bu toplantıdan sonra da faizlerde biraz daha artışa gidebileceğini ve politika faizini yüzde 5'in üzerine çıkarabileceğini söyledi.Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey ise ABD'de enflasyondaki son düşüşün Fed'in Aralık'taki 50 baz puan olan faiz artırım boyutunu Şubat'ta 25 baz puana indirme olasılığını artırdığını belirtti.''Enflasyonun yavaşlama ivmesine bağlı olarak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 4,75-5,00 hedef aralığında durarak yılın geri kalanında ara vermesi gerektiğini düşünüyoruz.'' ifadelerini kullanan Marey, bu arada, yeni negatif arz şokları meydana gelirse veya ücret-fiyat sarmalı kontrolden çıkarsa, yıl boyunca enflasyon ve faiz oranları için yukarı yönlü risklerin söz konusu olduğunu ifade etti.