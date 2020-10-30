FBTV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti, Dilay Kemer kimdir?

FBTV'de spiker sunucu olarak görev yapan Dilay Kemer ikinci kez yakalandığı kansere malesef yenik düştü. Sosyal medyada hastalık sürecindeki takipçileri gözyaşlarına boğulurken spor camiası da Dilay Kemer için başsağlığı mesajları yayınladı. Peki Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer'in hastalığı neydi? Dilay Kemer hayatı, Dilay Kemer kaç yaşında detayları haberş

30 Ekim 2020 09:06
FBTV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti, Dilay Kemer kimdir?
Spiker sunucu Dilay Kemer uzun süredir kanserle savaşıyordu ve acı haber sabah saatlerinde geldi. Dilay Kemer uzun süredir boğuştuğu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Sevenleri ve sosyal medyada tedavi sürecinde kendisine destek olan yüzbinlerce insan büyüzük üzüntü yaşadı.
DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu.

2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı.

Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyordu.



DİLAY KEMER HASTALIĞI NEYDİ?

Spiker sunucu Dilay Kemer'in hastalığı bir süredir kanserdi ve kanserle mücadele ediyordu. Özellikle kanser ile olan mücadelesini sosyal medyadan aldığı desteklerle güçlendiriyordu ve büyük takdir kazanıyordu.

FBTV SPİKERİ DİLAY KEMER 2. KEZ YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.



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