FB Slavia Prag maçı İZLE Lazio Fenerbahçe Exxen canlı maç linki

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17 Şubat 2022 20:23
FB Slavia Prag maçı İZLE Lazio Fenerbahçe Exxen canlı maç linki
Exxen Fenerbahçe Slavia Prag Avrupa maçı izle! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile Slavia Prag karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Avrupa kupalarında 239. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 238 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 348 gol gördü.

İki takımın eksikleri

Fenerbahçe'de takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak. Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun ile sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor. Slavia Prag'da ise sakatlığı bulunan Lukas Masopust, İstanbul'a getirilmedi.

Çekya ekipleriyle 11. müsabakasını oynayacak

Fenerbahçe, Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 4 farklı Çekya ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

Slavia Prag'ta teknik direktör Trpiskovsky, İstanbul'a getirilmedi

Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamayacak. Slavia Prag, müsabakaya yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıkacak. Çekya Birinci Futbol Ligi'nde averajla lider durumunda bulunan Slavia Prag'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu, ara transfer döneminde takımdan ayrıldı. Çek santrfor Kuchta, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına, Rumen orta saha Stanciu ise Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'a transfer oldu.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay; Nazım, Min-Jae, Szalai, Ferdi; Zajc, Sosa; Osayi, Mert Hakan, Pelkas; Valencia




Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertli ekip, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

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