FB maçı özet izle, Bursaspor Fenerbahçe maçı golleri izle

Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydetti. Bursaspor'un mücadeledeki tek golünü 89. dakikada Aytaç Kara attı. Aytaç Kara'nın golünde büyük tarışmalar yaşandı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyonu kenardan izledi. Çakır daha sonra yan hakemini Bahattin Duran'ı da yanına çağırıp pozisyonu izletti. Daha sonra hakem Cüneyt Çakır golü verdi.

'in 18. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonundailesahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin puanı 17 olurken, Bursaspor puanını 22 yaptı.Fenerbahçe, ligin 19. haftasında Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bursaspor ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan maçın başlangıç kadrosunda 6 değişiklik yaparak takımını Bursaspor önünde sahaya sürdü. Ümraniyespor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden kart cezalıları Eljif Elmas ile İslam Slimani'nin yanı sıra, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Mathieu Valbuena ve Benzia bu maçta tercih edilmezken, yerlerine Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Andre Ayew şans buldu.Mücadelenin ilk tehlikeli pozisyonunu Fenerbahçe yakaladı. Sarı-lacivertli ekip 7. dakikada hücum yönünün solundan bir korner kazandı. Mehmet Ekici'nin kullandığı kornere Roberto Soldado kafa vuruşunu yaptı. Soldado'nun kafa vuruşunu yaptığı topu savunma son anda çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında kafalardan seken topu kaleci kornere gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonun VAR odasından izlenmesi için bekledi ve daha sonra topun çizgiyi geçmediği anlaşılınca mücadele devam etti.Fenerbahçe ilk 15 dakikada daha fazla topla oynayan ve pozisyon arayan taraf oldu.Sarı-lacivertli ekip 20. dakikada sağ kanattan hücuma çıktı. Sağ taç çizgisine yakın noktada Isla topla buluştu. Isla ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Isla'nın ortasında Roberto Soldado savunmanın markajına rağmen röveşata ile topu ağlara göndermeyi başardı. Fenerbahçe, 20. dakikada Soldado'nun golüyle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti.Bursaspor 26. dakikada etkili bir pozisyon yakaladı. Taç sonrasında Latovlevici sol kanattan harekletlendi. Latovlevici'nin yerden ortasında topa Aytaç penaltı noktasına yakın yerden vurdu ancak Aytaç'ın vuruşunda top çok üstten auta çıktı.İlk yarıda 45+6. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Ekici'nin ceza sahasıan getirdiği topu kaleci Ertuğrul tutmak isterken elinden kaçırdı. Sıfıra yakın noktada Soldado boşa çıkan topu kaleye göndermek istedi ancak top kale çizgisine paralel gitti.Kalan sürede başka gol olmadı. İlk 45 dakikayı Fenerbahçe, Bursaspor karşısında 1-0 önde kapattı.Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Yeşil-beyazlı ekipte Saivet ve Latovlevici kenara gelirken oyuna Yusuf ve Lima dahil oldu.Ev sahibi ekip 49. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına açılan ortaya Umut Nayir çok iyi yükseldi ancak istediği gibi vuramadı ve müsait pozisyonda Umut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.Fenerbahçe'de sakatlanan Mehmet Ekici oyuna devam edemedi. Ersun Yanal 61. dakikada Mehmet Ekici yerine oyuna Valbuena'yı aldı.Bursaspor mücadelenin 80. dakikasında gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa Yusuf Erdoğan hareketlendi. Volkan Demirel de pozisyon kalesini terk etti. Yusuf, Volkan'dan daha önce davrandı ve topu kurtardı. Ceza sahasının dışında sağa doğru açılan topu Yusuf yaptığı vuruşta kaleye gönderdi. Kaleye giden topu son anda Hasan Ali uzaklaştırdı. Top yeniden sağ kanattaki Yusuf'a geldi. Yusuf bu kez topu ceza sahasına ortaladı. Umut Nayir müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top bu kez de direğin az farkla yanından auta gitti.Mücadelenin 83. dakikasında da Bursaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası arka direğei doğru gönderilen topa Yusuf Erdoğan hareketlendi. Yusuf'un vuruşunda top üstten auta gitti.Bursaspor mücadelenin 89. dakikasında beraberlik golünü buldu. Valbuena'nın kaptırdığı top sonrasında yeşil-beyazlı ekip sağ kanattan etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına açılan ortaya Aytaç Kara kafa vuruşunu yaptı. Aytaç'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Bursaspor 89. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle Fenerbahçe karşısında skoru 1-1'e getirdi. Bu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncuların itirazları üzerine hakem Cüneyt Çakır pozisyon için VAR odasını bekledi. VAR odasındaki uyarıdan sonra Cüneyt Çakır pozisyonu kenardan izledi. Hem Valbuena'nın faulünü hem deofsayt itirazları için pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, daha sonra yardımcı hakemi yanına çağırdı. Gol sırasında ofsayt itirazlarının olduğu pozisyonu izleyen hakemler sonrasında golü verdi.Kalan sürede başka gol olmadı ve Bursaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.8. dakikada sol kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Soldado'nun vuruşu sonrası Umut Meraş kale çizgisi üzerinden topu çıkardı. Pozisyonun devamında Dirar'ın ortasında kaleye yönelen topu Muhammed Şengezer kornere çeldi.20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Soldado, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.26. dakikadaki Bursaspor atağında sol kanatta topla buluşan Latovlevici, ceza sahasına orta yaptı. Altı pas önünde topla buluşan Aytaç Kara, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta attı.30. dakikada ceza sahası önünde Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin kullandığı frikikte top, az farkla kalenin üstünden auta çıktı.45+6. dakikada Dirar'ın pasında Mehmet Ekici kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmaya çalıştığı topla sağ çaprazda buluşan Soldado'nun dar açıya rağmen şutunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak taca çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.50. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın açtığı ortaya Umut Nayir'in kafa vuruşunda top, yandan az farkla auta çıktı.66. dakikada Bursasporlu Tunay Torun, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşu sonrası Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.79. dakikada Fenerbahçe, ceza sahasının sağından serbest vuruş kullandı. Valbuena'nın düzgün vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.80. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, kalesini terk eden Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldı. Yusuf Erdoğan'ın kaleye doğru gönderdiği topu çizgi üzerinde Hasan Ali Kaldırım uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yusuf Erdoğan'ın bu kez ortaladığı topa Umut Nayir'in kafa vuruşu sonrası, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla yandan auta çıktı.90. dakikada Bursaspor eşitliği yakaladı. Sakho'nun sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Aytaç Kara, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe takımının pozisyon öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazlar üzerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran ve pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, golü geçerli saydı: 1-1.Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Bursa Büyükşehir BelediyeCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMuhammed Şengezer, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk. 69 Sakho), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Saivet (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Umut NayirVolkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici (Dk. 61 Valbuena), Dirar, Ayew, Soldado (Dk. 77 Frey)Dk. 20 Soldado (Fenerbahçe), Dk. 90 Aytaç Kara (Bursaspor)Dk. 29 Barış Yardımcı, Dk. 65 Yusuf Erdoğan, Dk. 81 Aytaç Kara, 90+2 Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 57 Soldado, Dk. 81 Dirar (Fenerbahçe)BURSASPOR VE FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU: Bursaspor bu sezon ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Bursaspor, Fenerbahçe ile yaptığı son 17 maçta sadece bir kez 3 puana ulaşabildi. Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 17 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı 17 maçın 11'inde karşılıklı gol oldu. Fenerbahçe yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile çıktığı 2 lig maçında 2 beraberlik aldı. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 3 maç 2,5 gol ve altında tamamlandı. Fenerbahçe bu sezon, deplasmanda, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı 3 maç oynadı, bu maçların tamamında 2,5 ve altında gol atıldı. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı 3 maçın tamamında ilk yarıları berabere tamamlandı. İki takım arasında oynanan son 3 maçta takımlar 2 kez ilk yarıları berabere tamamladı. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 3 maçta takımlar 2 kez ilk yarıları berabere tamamladı.Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.Fenerbahçe, Bursaspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İslam Slimani de zorlu deplasmanda yer almayacak.Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de karşılaşmada boy gösteremeyecek. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart görmesi durumunda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Bursaspor'u 2-1 yenmişti.Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 100. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.İki takım arasında geride kalan 99 maçtan 51'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin ligde attığı 153 gole, Bursaspor 78 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.Bursaspor, Fenerbahçe ile son yıllarda yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece bir kez 3 puana ulaşabildi. Rekabetteki son 17 lig maçından 10'unu Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere bitti, Bursaspor sadece 2016-2017 sezonunda İstanbul'da 1-0'lık sonuçla galip gelebildi.Bursa'daki maçlar: Fenerbahçe ile Bursaspor, maçın yapılacağı Bursa'da daha önce 48 kez karşılaştı. Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 17 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe deplasmanda 53 gol atarken kalesinde 37 gol gördü. Geçen sezon Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 9 maçta galip gelemedi. Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevudan 5'inde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.