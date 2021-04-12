FB maçı izle, Fenerbahçe Gaziantep FK maçı izle canlı yayın

PINTO, KADRO KURMAKTA ZORLANIYOR

7 OYUNCU KART SINIRINDA

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Canlı Fenerbahçe Gaziantep FK yayın izle! Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 yayınlayacak.Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.Günay, Olkowski, Miranda, Papy, Morais, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, DickoKırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.* Gaziantep FK ile oynadığı ilk üç resmi maçı toplam 10 gol atarak kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısındaki son karşılaşmayı 3-1 kaybetti.* Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki en farklı mağlubiyeti, lig tarihindeki ilk maçında Fenerbahçe deplasmanında gelmişti (2019/20'nin ilk haftasında 0-5).* Bu sezon iç sahada 1.63 puan ortalamasına sahip olan Fenerbahçe (8G 2B 6M), en son 1992/93'te daha düşük bir ortalamada kalmıştı (1.60).* 2021 takvim senesinde deplasman galibiyeti alamayan iki takımdan biri Gaziantep FK (3B 5M; diğeri Denizlispor).* Süper Lig'deki son 10 maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Fenerbahçe (4G 3B 3M), son karşılaşmada Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.* İstanbul takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK, daha önce üst üste üç İstanbul ziyaretinden puansız ayrılmadı.* Süper Lig'in geride kalan bölümünde 19 şutu direkten dönen Fenerbahçe, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana daha yüksek bir sayıya ulaşmadı (2019/20 ve 2017/18 ile eşit).* Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan iki takımdan biri Gaziantep FK (11; diğeri Galatasaray).* Fenerbahçe forveti Mame Thiam, Gaziantep FK ile karşılaştığı üç Süper Lig maçında üç gol sevinci yaşadı (Kasımpaşa formasıyla).* Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana en fazla gol atan oyuncu Alexandru Maxim (20).