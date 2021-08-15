FB maçı İZLE ; Adana Demirspor Fenerbahçe canlı maç izle

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ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLAYIN...









ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?



Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE



ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE







Adana Demirspor ve Fenerbahçe'nin eksikleri: Ev sahibi Adana Demirspor'da sakatlığı süren Metehan Mimaroğlu, Fenerbahçe'ye karşı forma giymeyecek.



Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan, Valencia ve Pelkas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Caner Erkin, Thiam, Sadık, Sinan Gümüş, Caulker, Zanka, Dirar, Lemos, Min Jae, Dirar, Burak Kapacak ve Çağatay Kurukalıp ise maç kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer alıyor.



Yeni transferlerden bir ismin lisansı çıkarıldı: Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı.



Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.



Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor.



Adana Demirspor 26 yıl sonra: Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.



Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.



Adana Demirspor Fenerbahçe beIN Sports HD link! Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. Ayrıca Sporx'ten canlı olarak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını takip ederek, tüm gelişmelere anında ulaşabilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ev sahibi Adana Demirspor'da sakatlığı süren Metehan Mimaroğlu, Fenerbahçe'ye karşı forma giymeyecek.Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan, Valencia ve Pelkas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Caner Erkin, Thiam, Sadık, Sinan Gümüş, Caulker, Zanka, Dirar, Lemos, Min Jae, Dirar, Burak Kapacak ve Çağatay Kurukalıp ise maç kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer alıyor.Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı.Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor.Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kaynak: Sporx.com

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