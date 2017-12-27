FB maçı hangi kanalda? Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı saat kaçta?

maçında karşılaşacaklar. Peki Fenerbahçe-İstanbulspor(Türkiye Kupası) maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...
FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? |
Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe-İstanbulspor maçı naklen yayınlanacak.
27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Kameni
Şener
Skrtel
Neto
İsmail
Josef
Topal
Dirar
Giuliano
Valbuena
Soldado İstanbulspor
Okan
Zeki
Yalçın
Wellington
Oğuzhan
Kubilay
Onur Ergün
Onur Kolay
Muhsin
Zafer
İbrahim
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak.
Sarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe
'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. - İstanbulspor'la 13 yıl sonra Fenerbahçe
ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.
İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.
Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe
'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.
Genel Bilgiler
- Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.
- 50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.Ev Sahibi
- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçın tamamını kazandı.Konuk Ekip
- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.Son Karşılaşmalar
- Fenerbahçe 7, İstanbulspor 3 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı.
- Fenerbahçe 16 gol atarken, İstanbulspor 7 golle karşılık verdi.
- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 9 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 7 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
- Fenerbahçe 6 ve İstanbulspor 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.