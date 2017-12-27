FB maçı hangi kanalda? Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe



Kameni

Şener

Skrtel

Neto

İsmail

Josef

Topal

Dirar

Giuliano

Valbuena

Soldado



İstanbulspor



Okan

Zeki

Yalçın

Wellington

Oğuzhan

Kubilay

Onur Ergün

Onur Kolay

Muhsin

Zafer

İbrahim



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak. KameniŞenerSkrtelNetoİsmailJosefTopalDirarGiulianoValbuenaSoldadoOkanZekiYalçınWellingtonOğuzhanKubilayOnur ErgünOnur KolayMuhsinZaferİbrahimTeknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak.

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Genel Bilgiler



- Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.



- 50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Ev Sahibi



- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçın tamamını kazandı.



Konuk Ekip



- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.



Son Karşılaşmalar



- Fenerbahçe 7, İstanbulspor 3 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı.



- Fenerbahçe 16 gol atarken, İstanbulspor 7 golle karşılık verdi.



- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 9 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 7 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.



- Fenerbahçe 6 ve İstanbulspor 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.







- Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.- 50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçın tamamını kazandı.- Hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.- Fenerbahçe 7, İstanbulspor 3 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı.- Fenerbahçe 16 gol atarken, İstanbulspor 7 golle karşılık verdi.- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 9 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 7 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Fenerbahçe 6 ve İstanbulspor 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe-İstanbulspor maçı naklen yayınlanacak.27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.Sarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı.Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti.Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.