FB maçı CANLI İZLE | Benfica Fenerbahçe maçı canlı izle

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe, Benfica'nın karşısında tur kapısını aralamak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler Portekiz'den avantajlı skorla dönerek İstanbul'da işi bitirmenin planlarını yapıyor.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasına katılma hakkı elde edemiyor. Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak aldı.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salı günü deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor.Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa'ya gidemedi.Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus gibi önemli ekiplerin yer aldığı C Grubu'nda sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçlar şöyle:Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1Fenerbahçe - Juventus: 0 - 1Fenerbahçe - Manchester United: 0 - 2Manchester United - Fenerbahçe: 0 - 1Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0Juventus - Fenerbahçe: 2 - 0Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız olduğu 2001-2002 sezonunda F Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamladı ve son sırada kaldı. Barcelona'nın da bulunduğu F Grubu'nda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:Fenerbahçe - Barcelona: 0 - 3Fenerbahçe - Olympique Lyon: 0 - 1Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1Olympique Lyon - Fenerbahçe: 3 - 1Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2Barcelona - Fenerbahçe: 1 - 0Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda D Grubu'ndaki maçlarını üçer galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa'da yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandıysa da bu kulvarda da 3. turda elendi.D Grubu'nda Fenerbahçe'nin maç sonuçları şöyle:Fenerbahçe - Sparta Prag: 1 - 0Manchester United - Fenerbahçe: 6 - 2Fenerbahçe - Olympique Lyon: 1 - 3Olympique Lyon - Fenerbahçe: 4 - 2Sparta Prag - Fenerbahçe: 0 - 1Fenerbahçe - Manchester United: 3 - 0Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki E Grubu'da birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetle 4 puan topladı. Bu sonuçlarla grupta sonuncu olan Fenerbahçe, o sezon Avrupa kupalarına veda etti.Fenerbahçe'nin E Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:Milan - Fenerbahçe: 3 - 1Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0Fenerbahçe - Schalke 04: 3 - 3Schalke 04 - Fenerbahçe: 2 - 0Fenerbahçe - Milan: 0 - 4PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti.G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2. tura yükseldi.İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını penaltılarla geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği en büyük kupada, Chelsea'ye elendi.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını çeyrek final oynayarak elde etti.Fenerbahçe'nin G Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:Fenerbahçe - Inter: 1 - 0CSKA Moskova - Fenerbahçe: 2 - 2PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0Inter - Fenerbahçe: 3 - 0Fenerbahçe - CSKA Moskova: 3 - 1Fenerbahçe - Sevilla: 3 - 2Sevilla - Fenerbahçe: 3 - 2 (Penaltılarla Fenerbahçe kazandı)Fenerbahçe - Chelsea: 2 - 1Chelsea - Fenerbahçe: 2 - 0İspanyol teknik direktör Luis Aragones yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda G Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puan alarak son sırada tamamladı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü ikinci performansını sergileyen Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:Porto - Fenerbahçe: 3 - 1Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 0 - 0Fenerbahçe - Arsenal: 2 - 5Arsenal - Fenerbahçe: 0 - 0Fenerbahçe - Porto: 1 - 2Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 1 - 0Fenerbahçe, İtalyan devi Milan'ın tecrübeli golcüsü Carlos Bacca için temaslarını hızlandırdı. Damien Comolli, bu hafta işi bitirmeye çalışacak... Higuain'in transferiyle forvet sayısı yükselen Milan'ın da Kolombiyalı golcüyü bir başka takıma kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.Fenerbahçe forvet transferinde sona yaklaştı... Sarı-Lacivertliler, Milan'ın Kolombiyalı golcüsü Carlos Bacca'yı kiralamak için her yolu deniyor.Teknik Direktör Phillip Cocu'nun da kadrosunda görmeyi çok istediği 31 yaşındaki santrforun da Milan'dan ayrılmak istediği öğrenildi.Milan'ın Higuain'in transfer etmesi sonrasında takımdaki golcü sayısı 4'e yükselen İtalyan ekibinin de Carlos Bacca'yı maliyetinden dolayı bir başka takıma kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bu hafta içinde Milan'ın yetkilileriyle bir araya gelerek transferi son şeklini vermesi bekleniyor. F.Bahçe taraftarı da golcü transferini dört gözle bekliyor.Kolombiya Milli Takımı'nda 48 maça çıkan Carlos Bacca bu karşılaşmalarda rakip fileleri 18 kez havalandırmayı başardı. 31 yaşındaki golcü futbolcu, ceza sahası içindeki fırsatçılığıyla Fener'e büyük güç katar.Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.Fenerbahçe ile Benfica, Devler Ligi için sahada kozlarını paylaşacak. Ancak bundan önce iki ekip transferde karşı karşıya geldi. Phillip Cocu'nun kadroda görmek istediği Ramires için Sarı-Lacivertliler harekete geçerek oyuncu ve menaceriyle temas kurmuştu.Yüz yüze görüşme için, başarılı orta saha oyuncusunun, kulübü Jiangsu ile olan sözleşmesini fesh etmesi bekleniyor. Tecrübeli yıldızın bu hafta boşa çıkması bekleniyor. Orta saha için Gabriel Pires ve James Lea-Siliki girişimlerinden sonuç alamayan Benfica da Ramires'e kancayı taktı.Portekiz basınına göre Kırmızı- Beyazlılar, eski oyuncusu için senelik 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti.Haberlerde, Jiangsu'da 6 milyon Euro (36 milyon TL) kazanan 31 yaşındaki futbolcunun bu rakamı düşük bulduğu kaydedildi. Portekiz ekibinin, Fenerbahçe eşleşmesinin ardından rakamı artırıp artırmayacağına karar vereceği kaydedildi.Sarı-Lacivertliler'in, 2 milyon Euro'dan (12 milyon TL) fazla bir teklif yapması bekleniyor.Ozan Tufan, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Galatasaray'da Fatih Terim'in Ozan Tufan'ı istediği iddia edildi ama deneyimli teknik adam bu iddialar yalanladı. Bu kez İngilizler, West Brom'un Ozan Tufan için 2.5 milyon sterlin önerdiğini yazdı. F.Bahçe'nin teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi. W.Brom, Ozan'ı almaya kararlı.Ozan Tufan için flaş gelişme! West Bromwich, Ozan Tufan'ı bitiriyor. İngiliz basınında West Brom'un oldukça ciddi olduğu konuşuluyor. Premier Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan West Brom, Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.İngiliz ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe 2.5 milyon sterlin (2,8 milyon euro) ödemeye hazır olduklarını iletti. FFP kriterleri nedeniyle boğuşan Fenerbahçe, bir türlü bekleneni veremen Ozan'ı elden çıkarmaya bakıyor.İngiliz basınında, Ozan'ın genç yaşında F.Bahçe'ye rekor bedelle gidip beklentileri karşılayamadığı aktarıldı. Ancak Ozan'ın 23 yaşında olmasına rağmen Uluslararası anlamda tecrübeli olduğu, W.Brom'a yükselme katabileceği görüşü hakim.F.Bahçe'nin hocası Phillip Cocu da Ozan'ı tutmaya sıcak bakmıyor. Ozan her ne kadar sezona iyi hazırlansa da antrenmanlarda bu istikrarı yine devam ettiremedi.Vincent Janssen, Fenerbahçe'ye yeniden gelmek istiyor. Sarı-lacivertliler de oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Tottenham'la pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor.Vincent Janssen, Sarı-Lacivertliler'e gelmek istiyor. Fenerbahçe de oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Tottenham'la pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Ancak İngiliz ekibinin ısrarla sözleşmeye satın alma zorunluluğu koymaya çalışması, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.Sarı- Lacivertliler, Premier Lig'de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos'u bekleme kararı aldı. Janssen için İngiltere'den taliplerin olduğu öğrenildi.Tottenham bu tarihe kadar golcü oyuncuyu bir İngiliz ekibine gönderemezse, Janssen ya elde kalacak ya da Fenerbahçe'nin şartları kabul edilecek.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı geçmesi halinde PAOK - Spartak Moskova galibiyle oynayacağı maçın detayları belli oldu.Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi.İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, 3. ön eleme turunda mücadele eden takımlar ile organizasyona play-off turundan katılan ekipler yer aldı.3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde PAOK-Spartak Moskova maçının galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.Play-off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Ağustos'ta oynanacak.Şampiyonlar rotası ve Lig rotası diye iki farklı kategoride yapılan kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:Kızılyıldız (Sırbistan)/Spartak Trnava (Slovakya) - Salzburg (Avusturya)/Shkendija (Makedonya)Karabağ (Azerbaycan)/BATE (Belarus) - PSV Eindhoven (Hollanda)Young Boys (İsviçre) - Astana (Kazakistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)Malmö (İsveç)/Vidi (Macaristan) - Celtic (İskoçya)/AEK (Yunanistan)Benfica (Portekiz)/Fenerbahçe - PAOK (Yunanistan)/Spartak Moskova (Rusya)Standard Liege (Belçika)/Ajax (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)/Dinamo Kiev (Ukrayna)Fenerbahçe'nin bugün Benfica önünde vereceği kritik sınavda Eljif Elmas'ın görevi oldukça kritik olacak.Fenerbahçe'nin bugün Benfica önünde vereceği kritik sınavda Eljif Elmas'ın görevi oldukça kritik olacak.Hazırlık kampı ile maçlarının yıldızı olan Makedon futbolcuya önemli sorumluluklar yüklenecek. Genç futbolcu savunma ve hücum hattı arasındaki bağlantıyı kuracak. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun maç öncesi yaptırdığı çalışmalarda Eljif'in yeri oldukça önemliydi.Sarı-lacivertli takımın kafilesinde Soldado ve Ayew de yer aldı. Bir ay önce sol el tarak kemiğini kıran Soldado, takımla çalışmalara yakın zamanda başlamıştı. Ancak Soldado'nun elindeki kırık tam olarak kaynamadı ve son hazırlık maçına da yetişemedi. Ancak İspanyol futbolcu buna rağmen kafilede yer aldı.Sakatlığı bulunan bir başka isim de Ayew. Cagliari maçını bu nedenle tamamlayamayan Ganalı futbolcunun ilk 11'de olması beklenmiyor. Ayew'in yerine sağ kanatta Dirar görev alacak. Öte yandan Souza bugünkü maçta cezalı olsa da kafilede yer aldı. Sezonun ilk resmi maçında Brezilyalı futbolcu, arkadaşlarına destek verdi.Fenerbahçe, 3 haftalık periyotta zorlu karşılaşmalara çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile 2, Süper Lig'de 3 maç yapacak Fenerbahçe, Avrupa mücadelesinde play-off turuna yükselirse üç haftalık periyotta toplam 7 maça çıkmış olacak.Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonuna yoğun maç programıyla başlayacak.Son 9 sezondur yer alamadığı Avrupa'nın bir numaralı kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda yarın Benfica ile karşılaşacak sarı-lacivertli takım, 3 haftalık periyotta şu anki programa göre 5 maç yapacak. Fenerbahçe, Avrupa'da play-off turuna yükselirse bu süreçte 2 maça daha çıkacak ve 3 haftalık periyodu 7 maçla tamamlamış olacak.Benfica karşısında yeni sezonda ilk resmi maçını oynayacak Fenerbahçe, 11 Ağustos Cumartesi günü ise Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki ilk maçına Bursaspor karşısında çıkacak.Bursaspor maçından 3 gün sonra 14 Ağustos Salı günü Benfica'yı ağırlayacak Fenerbahçe'yi daha sonra ligde 2 zorlu deplasman bekliyor. İlk olarak Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. Malatya ve Göztepe deplasmanlarının tarihleri henüz açıklanmadı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları ise 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 26 günde 6 karşılaşma oynadı.Yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor'la oynayan sarı-lacivertliler, daha sonra ilk kamp çalışması için 10-18 Temmuz'da İsviçre'nin Lozan kentinde bulundu.Burada 13 Temmuz'da Lozan, 18 Temmuz'da da İngiltere'nin Fulham takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, hazırlık sürecinde seyircisi önünde ilk maçını ise 21 Temmuz'da Hollanda'nın Feyenoord takımıyla yaptı.Daha sonra İzmir'de 4 günlük bir kamp süreci geçiren Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a döndü.İtalya'nın Cagliari takımını 1 Ağustos'ta ağırlayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla hazırlık maçlarını noktaladı.İngiltere'de transferin sona ermesinin ardından harekete geçilecek. Hücum hattı için Chelsea'den Abraham, Batshuayi, Arsenal'den Perez, Liverpool'dan Origi ve Tottenham'dan Janssen ve Llorente'den biri düşünülüyor.Dört sezonluk aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaşmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Premier Lig'e çevrildi. Hücum hattını sağ kanatta forma giymesi beklenen Andre Ayew ile takviye eden sarı-lacivertli takımın en az birer santrfor ve stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, şartların uyması halinde bir de orta saha oyuncusu alınabileceği öğrenildi. Premier Lig'de transferin 9 Ağustos Perşembe günü sona ermesiyle birlikte takımlarında forma şansı az görünen çok sayıda yıldızın bir başka lige transfer olması beklenirken, Fenerbahçe de bu pazarın hareket kazanmasını bekleyen takımlar arasında yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer arayışında olduğu bölgeler için Ada'da öne çıkan alternatifler...Geçen sezon Tottenham'dan Vincent Janssen'i kiralayan Fenerbahçe yeni golcüsünü de aynı yöntemle kadrosuna katacak. FFP nedeniyle bonservis harcaması zor görünen Cocu'nun takımının bu mevki için ise alabileceği oyuncu havuzu oldukça geniş. Chelsea'nin geçen sezon kiralık olarak başka takımlara yolladığı Tammy Abraham ve Michy Batshuayi ikilisinden en az birini yeniden kiralamasına kesin gözüyle bakılıyor. Arsenal'de geçen sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Lucas Perez kadroda düşünülmüyor. Liverpool'un adı Fenerbahçe ile anılan oyuncusu Divock Origi ve Tottenham'dan Vincent Janssen ile Fernando Llorente de diğer alternatifler. Chelsea'de Hazard ve Hudson-Odoi'nin gerisinde kalması beklenen Lucas Piazon da Fenerbahçe'nin hücum hattına zenginlik katabilecek bir oyuncu olarak öne çıkıyor.Barcelona'dan Marlon ve bonservisi elinde olan Diego Reyes ile de ilgilenen sarı-lacivertlilerin İngiltere'den kadrosuna katması muhtemel stoper ise Chelsea'li Kurt Zouma ve Manchester City'den Eliaquim Mangala. Chelsea'de yedek kalan Zouma geçen yılı Stoke City'de kiralık geçirmişti. Bir diğer alternatif Mangala ise Guardiola'nın kadroda düşünmediği bir isim. Stones, Laporte, Otamendi ve Kompany'den oluşan stoper rotasyonunun dışında kalan Mangala Premier Lig'de kalmazsa Fener'e yeşil ışık yakabilir.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şarkıcıı Alişan'a imzalı forma hediye etti. Ali Koç aynı jesti başta Ali Koç olmak üzere birçok Fenerbahçeli isme yaptı.Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan anlamlı bir hediye aldı. Türkücü anlamlı hediyeyi Instagram hesabından paylaşarak Ali Koç'a teşekkür ettiAlişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un gönderdiği imzalı forma hediyeyi Instagram hesabından paylaştı, altına da şu notu düştü: "Sayın başkanımız Ali Koç'a bana en değerli hediyeyi yolladığı için teşekkür ederim. İşte bu yüzden, dar ağacında bile olsak son sözümüz Fenerbahçe"UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Benfica ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de cezalı olan Josef de Souza forma giyemeyecek.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Salı günü deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.Sarı-lacivertliler, yarınki karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.Fenerbahçe'de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı ilk maç için Portekiz'in Lizbon kentine gitti.Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Lizbon'a giden Fenerbahçe kafilesinde teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacak.