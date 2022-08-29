FB Konya maçı canlı link, Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın

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29 Ağustos 2022 16:46
FB Konya maçı canlı link, Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın
Konyaspor Fenerbahçe maçı kesintisiz izle! Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Jorge Jesus'tan öğrencilerine: "Size güveniyorum"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Konyaspor maçı öncesinde öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda hedeflerinin öncelikli olarak Süper Lig şampiyonluğu olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam oyuncularına "Takım olarak gelişmeye devam ediyoruz. Asıl hedefimiz olan Süper Lig şampiyonluğu hedefi için kazanarak yolumuza devam etmeliyiz" dedi. Konyaspor ile ilgili uyarılarda bulunan Jesus, "Yine galip gelerek yeniden liderlik koltuğuna oturacağız. Konya oldukça güçlü bir ekip. Fenerbahçe daima kazanmak için sahaya çıkar. Bu akşam da bu anlayışla sahaya çıkacağız. Hızlı, tempolu ve sert bir oyun oynayacağız. Size güvenim tam." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro sahne alıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, Konya'da sahne alacak. Transferinin ardından uzun süre sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli futbolcunun, Konya karşısında süre alması bekleniyor. Jesus, "Pedro'yu Konya maçına sakladık" demişti. Pedro ilk 11'de olmasa bile bir şekilde sahaya çıkacak. Sakatlık yüzünden bir süredir takımdan uzak kalan Bruma ile kas yorgunluğu nedeniyle son 2 maçı kaçıran Joshua King, son idmanlarda takımla çalışmalara katıldılar ama kadroya alınmadılar.

Konyaspor Fenerbahçe maçı hakemi Arda Kardeşler

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, Süper Lig'de 95 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 57'sini ev sahibi, 19'unu deplasman takımları kazandı. 19 maç da berabere sona erdi. Eskişehir'de oynanacak maçta satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Bugünkü zorlu mücadelede tribünler tıklım tıklım olacak

Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesi son durum

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakanın VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. 19.15'te başlayacak mücadele, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı. Ev sahibi Arabam.com Konyaspor da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.



Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Serdar Aziz ile birlikte Bruma ve Joshua King kadroda yer almadı. Berisha, Pelkas ve Filip Novak ise teknik direktör Jorge Jesus'un tercihiyle İstanbul'da kaldı. Joao Pedro ise maç kadrosuna dahil edildi.

Muhtemel 11'ler

Konyaspor
Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Cekici, Pavicic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe
Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Alioski, Emre, Valencia, Lincoln



43. kez rakipler

Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Süper Lig'de 42 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 32'sini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 108 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 47 gol kaydetti.

Konya'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 21 kez konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 5'ini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı. Fenerbahçe, Konya'da 48 gol attı, kalesinde ise 26 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 2-1 kaybetmişti.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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