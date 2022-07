FB Kiev izle, Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI LİNK

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI CANLI, TIKLAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak. Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.Fenerbahçe XI: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, King, Rossi, Valencia.Dinamo Kiev XI: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, BesedinFenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev'e karşı mücadele edemeyecek. İlk maçta sahaya 11'de çıkan Serdar, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında forma giyememişti.Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin geleceği hakkında karar verildi. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin ardından Macar futbolcusu Attila Szalai'ye de teklifler var. Alman ekibi Wolfsburg'un Macar savunma oyuncusu için 9 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Ancak sarı-lacivertli kulüp bu teklifi reddetti. Fenerbahçe, aynı transfer döneminde Kim'den sonra Attila'yı da kaybetmek istemiyor.Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesi basın toplantısında konuştu. Altay Bayındır yaptığı açıklamada, "Çalıştığımız her şeyi sahada gösterek turu geçmeyi hedefliyoruz. İlk maç 0-0 bitti. Kazanmaya daha yakındık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik daha avantajlı olurduk. Her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Yarın güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İçeride oynayacağımız ilk maç olacak. Güzel bir enerji olacak. Savaşacağız." dedi. Kazanmak için iyi mücadele gerektiğini belirten başarılı file bekçisi, "Futbol 3 skorlu bir oyun. Kazanmak için güzel mücadele ve şans gerekiyor. Yarınki maça en iyi şekilde, konsantre çıkıp kazanmak için oynayacağız. Bizler bu şanlı formayı giydiğimiz her an, her maç sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuçlar nasıl olacak hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı. Jesus ile ilgili de konuşan Altay, "Hocamız babacan biri. Bizler de sonuna kadar hocamızın söylediği şekilde çalışıyoruz. Sahaya çıkan futbolcular; taktik her ne kadar iyi olsa da oynayan futbolcular. Hocamızın söylediklerini sahaya yansıtırsak kazanacağız. Hocamızın tecrübeleri bizim için şans. Güzel bir aile ortamımız var. Önemli olan bu güzel ortamı devam ettirmek." açıklamasını yaptı. Son olarak Serdar Aziz'in sakatlığına değinen Altay Bayındır, "Üzücü Serdar Abi'nin sakatlanması. Oynayacak kim varsa devam edeceğiz. Benim için fark eden bir durum yok. Hepimizin görevleri var. Bu görevleri yerine getirmeliyiz. Yarın da herkes üstüne düşen görevi, takım olarak gösteririz ve sahadan güzel bir sonuçla ayrılırız." diyerek sözlerini noktaladı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saatde başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Mücadele'den canlı yayınlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 242. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.Fenerbahçe, daha önce transfer listesine koyduğu Marcel Tisserand için kararını değiştirdi. İtalyan ekibi Udinese ile 29 yaşındaki futbolcunun transferi için pazarlık yapan Fenerbahçe, bu kararından vazgeçti ve Tisserand'ı takımda tutmaya karar verdi. Sarı-lacivertlilerde Tisserand için yaşanan fikir değişikliğinde Kim Min Jae'nin Napoli'ye satılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı etkili oldu. 2020 yılında Wolfsburg'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Kongolu futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor."Eminim herkesin Dinamo Kiev hakkında daha emin fikirleri var. Ben onları çok iyi tanıyordum. İlk maçta Dinamo Kiev'e kendi kalitemizi gösterdik, defansta çok organizeydik, onları şaşırttık. Umarım yarın yine oyun kalitemizi sahaya yansıtırız. Rakibimiz kontrataklarda etkili, üst seviye Ukrayna Milli Takımında oynayan oyuncuları var. Umarım oyuncularımız gününde olur ve turu geçen taraf biz oluruz." "5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Düzeltmek istediğimiz şeyler var. Bunu gözlemledim. Bu sene takımın hocası benim. Bu da düzeltmek istediğim şeylerden biri." "Kurada bize sürekli Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan bir takım geldi. Herhangi bir takım değil rakibimiz. Tabii ki zorluklar yaşayabiliriz ama umarım iyi bir maç geçer bizim için." "Taktiksel olarak bugün maç öncesi bir antrenmanımız daha olacak. Stratejik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bazı fiziksel sıkıntılar yaşadık, Arda, Samuel, Joshua... Onların durumuna bakacağız. Bugün ve yarın sabah antrenman olacak. Oyuncuların durumuna orada bakacağız ve oynayacak oyuncuları seçeceğiz." "Lucescu, ilk maçtan sonra Fenerbahçe'yi daha iyi tanıyoruz diye bir söylemde bulundu ki bu gayet normal. İlk maçta olarak defansif olarak şaşırttık. İlk maçta maçın gidişatına göre belli stratejiler uyguladık. Yarın da maç içerisinde bakacağız ve gerekli çözümleri maç içerisinde bulmaya çalışacağız." "İlk maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 3 tane net pozisyonumuz vardı. Şunu da anlamalıyız; Dinamo Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynamıştık. Barcelona ve Bayern Münih de onlara gol atmakta zorlandı. Bu aslında onların defansif olarak ne kadar iyi ve organize olduğunu gösteriyor. Yarın yine ofansif olarak sorun yaşarsak bu onların savunmada iyi olacağından kaynaklanacak." "Rakibi durdurmak için iyi bir yöntem bu. Dinamo Kiev'in ilk maçtaki silahı buydu. Maçtan önce oyuncularıma bunu söylemiştim. Yarın 30, 40, isterlerse 50 faul yapsınlar. Bu faullerin çokluğu bizim için iyi bir sinyal. Bu bizim hücumda güçlü olduğumuzu gösteriyor. Yarınki maçta daha fazla faul yapmaları gerekecek."Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor. Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Willian Arao ve Filip Novak, bu bölgeye alternatif olarak düşünülüyor.