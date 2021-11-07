FB Kayserispor izle, Fenerbahçe Kayserispor CANLI İZLE

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. VAR hakemi Mete Kalkavan olarak açıklandı. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son oynadığı Royal Antwerp maçından 3-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta topladığı 19 puanda bulunuyor. Kayserispor ise 14 puana sahip.,



