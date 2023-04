FB İstanbulspor maçı canlı link, Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı yayın

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise

Halil Umut Meler oturacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro, Enner Valencia.

Ahmet Kıvanç, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhan Aksu, Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Jason Lokilo, Eduard Rroca, Valon Ethemi, Emeka Eze.

Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.

Ligde son 2 maçını iç sahada oynayan İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Geride kalan 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı ekip, 28 puanla 15. sırada yer aldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalması farkı 4'e indirme şansı yakaladı.Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçı öncesinde İstanbulspor'da 4 isim cezalı. David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında. Jason Lokilo ve Emeka Eze ise kart sınırında olan oyuncular. Bu futbolcular, Fenerbahçe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde toplam 49 kez karşılaşırken, bu maçların 35'inden Fenerbahçe galip ayrıldı. 7 maçtan İstanbulspor galip ayrılırken 7 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 87 gol kaydederken, İstanbulspor 29 atma başarısı gösterdi. İki ekibin ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe, 5-2 kazanmıştı.Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Dündar, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının hakemlerini eleştirerek yabancı hakem getirilmesi gerektiğini belirtti. Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Volkan Bayarslan ve VAR'daki Hakan Ceylân gibi hakem parodileriyle Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez, aksine sürekli geriler." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Radikal çözüm; yabancı hakem getirmektir." açıklamasını yaptı.İngiliz basını, genç Arda Güler'in Newcastle United veya Arsenal'e gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Ada basını, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızının İngiltere Premier Lig'i tercih etmesi halinde, futbol dünyasındaki en büyük oyuncuların arasına katılabileceğini iddia etti. İngiltere'den "hitc.com" sitesi, Arda Güler'i mercek altına aldı. 18 yaşındaki futbolcunun peşinde birçok kulübün bulunduğu belirtilirken, "Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United onu istiyor. Eğer tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir" ifadeleri kullanıldı. Haberde, "Arda daha yeni 18 yaşına girdi. Süper Lig'de 30 maça bile çıkmadı. Ancak Mesut Özil sonrasında Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Ondan beklentiler çok fazla. Yakında A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi bir sürpriz olmayacak. Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor" detayları da yer aldı. Arda'nın mukavelesiyle ilgili ayrıntı da paylaşıldı ve "Yönetim onun için şu anda 20 milyon euro civarında bir değer biçti. Ancak sözleşmesindeki maddeye göre; bu sezon 1500 dakikanın altında oynarsa, 5 milyon euroya ayrılma hakkına sahip olacak. Şu ana kadar bütün kulvarlarda sadece 874 dakika süre aldı ve zaman daralıyor. Yine de serbest kalma maddesi bile olsa son söz oyuncuda olacak. Arda, erken ayrılma ihtimalinde F.Bahçe'ye çok daha yüksek bir rakam ödenmesini isteyebilir" denildi. Bu sezon Çubuklu'yla toplam 26 resmi maça çıkan genç yıldız 4 gol attı, 4 de asist yaptı.Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat sınıfı geçti. Sadece kaledeki performansıyla değil, kulübe duyduğu aidiyet ile de dikkatleri üzerine çeken başarılı eldiven kiralık sözleşmesiyle gelmişti. Fenerbahçe, opsiyonunu aktive ederek kontratını Göztepe'den alacak. İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 5 resmi maçta yer aldı. İrfan Can, ilk maçını ise 3 Aralık 2022'de Villarreal'e karşı özel maçta oynadı. 3 Aralık 2022 tarihi İrfan Can Eğribayat için çok özel bir gün olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe'ye ilk geldiği dönemde kilo fazlası olan ve maç eksiği bulunan İrfan Can, sezon başında yürürlükte olan Rezerv Lig'de dahi oynayarak form tutmaya çalıştı. 3-4 ay içerisinde tam 11 kilo veren 25 yaşındaki eldiven, 3 Aralık 2022'de Kadıköy'de Villarreal'le oynanan özel maçta ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Bugünü kariyerinde özel bir yere koyan başarılı kaleci, "Bu güzel geceyi bana yaşatan herkese teşekkürler. Uzun zaman sonra sahalara çıkma fırsatı yakaladığım bu maçta müthiş desteklerinden dolayı taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Daha iyisi için çalışmaya devam" mesajını yayınladı. Başakşehir deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe uzatma anlarında gelen galibiyetle büyük sevinç yaşarken, İrfan Can Eğribayat da özel bir günü geride bıraktı. Başakşehir-Fenerbahçe maçını protokol tribününden sarı-lacivertli kulübün efsane kalecisi Volkan Demirel de izledi. İrfan Can, daha önce rakip olarak karşılaştığı Volkan Demirel'in önünde bu kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı. 25 yaşındaki eldiven bu özel günde de büyük bir heyecan yaşadı.Sarı-lacivertli takımda Altay Bayındır ile İrfan Can Eğribayat'ın dostlukları da eskiye dayanıyor. Genç milli takımlardan bu yana tanışan ikili, Fenerbahçe'de aynı takımda buluştu. Sezon başından beri de birbirlerine destek olan Altay ve İrfan Can, uyum içinde çalışıyor.Fenerbahçe bugün bir kez daha güçlü bir taraftar desteğini arkasında bulacak. Sarı-lacivertlilerin İstanbulspor ile oynayacağı mücadelenin satışa çıkan tüm biletleri tükendi. Taraftarlar geri düşmesine rağmen 3 maçtır pes etmeyen ve kazanan oyuncuları karşılaşma öncesi tek tek tribüne çağırıp onurlandıracak.Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'de oynanacak İstanbulspor mücadelesine çevrildi. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, dün akşam lider Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesinin ardından, maçı kazanıp zirve takibine devam etmek istiyor. Ankaragücü'nü 90+6'da, Başakşehir'i ise 90+3'te deviren Fenerbahçe'nin artık işi daha sıkı tutmak istediği ifade edildi. Son haftaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Sarı-lacivertlilerin, bol gollü bir galibiyet alıp taraftarını havaya sokmak istediği aktarıldı. Oyuncularını uyaran teknik direktör Jorge Jesus, "Sürekli son dakika golleri atamayız. Bu kez işi erken bitirin" dediği öne sürüldü. Portekizli çalıştırıcı yaptığı konuşmada ,"Her zaman işler bu şekilde yolunda gitmeyebilir. İstanbulspor maçında maçın dizginleri baştan sona kadar bizim elimizde olmalı. İşi baştan sıkı tutun. Herkes dikkatli olsun" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, iki kupa yolunda ilerleyen takımına çok güveniyor. Beşiktaş yenilgisinden sonra Başkan Ali Koç ile yöneticilerin desteğinden bir hayli etkilenen Jesus, arka arkaya uzatmalarda gelen Ankaragücü ve Başakşehir galibiyetlerine de çok sevindi. Brezilya'da 3 aydan fazla bir süredir devam eden Flamengo ve Brezilya Milli Takımı haberlerinin artık tamamen bitmesi de Portekizli hocayı rahatlattı. Sürekli olarak transfer sorularına ya da spekülasyonlarına maruz kalan tecrübeli çalıştırıcı şu anda tamamen Fenerbahçe'ye konsantre durumda. Hatta motivasyonuyla futbolcularına da enerji katan Jorge Jesus, sezon sonuna odaklandı. İki kupayı da kazanmak isteyen 69 yaşındaki çalıştırıcı artık her fırsatta bu hedefleri dile getiriyor. Başakşehir galibiyetinde gollerden sonra çok sevinen, maçın ardından da soyunma odasında oyuncularıyla kutlamalara katılan Jorge Jesus, sadece Samandıra'daki işlerine, gelecek maçlara ve kupalarla ilgileniyor. Öte yandan geleceğiyle ilgili de sezon sonunda karar vermeyi düşünen Jorge Jesus, buna karşın Başkan Ali Koç'la çalışmaya devam etmeye sıcak bakıyor. 4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası tüm olumsuzluklara rağmen Samandıra'ya giderek futbolcuları n karşısında kendisine destek veren Ali Koç'a çok saygı duyan Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye ve İstanbul'a alıştı. Benzer şekilde tecrübeli hocanın yardımcıları da hem şehre hem de kulübe çok alıştı. Bu sebeple Jorge Jesus için her anlamda öncelik Fenerbahçe'ye ait. (Milliyet)