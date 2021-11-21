FB GS maçı İZLE Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak. Derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. MHK'den yapılan açıklamada, derbide VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun görev yapacağı duyuruldu. Derbi öncesinde, sırasında ve sonrasında tüm gelişmeler Sporx.com ve Sporx mobil aplikasyonunda olacak. Derbi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Berke; Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai; Osayi, Sosa, Mert Hakan, Ferdi; Mesut, İrfan Can; Berisha
DERBİ ÖNCESİ SON DURUM
Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi. Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu.
Galatasaray'da derbi şöleni: Koreografi planı
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda şölen günü... Galatasaray tam 2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünler önünde bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Derbi biletlerini günler öncesinden tüketen Sarı-Kırmızılılar, tribünde 52 bin kişiyle Fenerbahçe karşısında takımlarını destekleyecek. Maç öncesi kafile Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket etmeden önce de taraftarlar uğurlama organizasyonu gerçekleştirecek. Diğer taraftan Sarı Kırmızılı yönetim de tam kadro halinde tribündeki yerini alacak. Mücadele öncesi Fenerbahçeli yöneticiler karşılanacak ve iki kulüp yetkilileri birlikte yemek yiyerek maç saatini bekleyecek. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise 2 yıl aradan sonra yaşanacak bu büyük buluşmaya hummalı bir şekilde hazırlandı. Nef Stadı'nda müthiş bir koreografi gerçekleşecek. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Taraftar grupları, söz konusu çalışmanın konusunu saklasa da son dönemin gözde dizisi Squid Game'den esinlenmeler olacağı ve Fenerbahçe'ye özel göndermeler yapılacağı belirtiliyor. Öte yandan ilk kez çifte koreografi planlandığı iddiası da var. Buna göre maç öncesinde dev bir koreografi yapılacak, kale arkasındaki taraftarlar eğer derbi galibiyeti gelirse stadı terk etmeyecek ve ikinci bir organizasyonla bu zafer taçlandırılacak.
DEV DERBİDE 394. SANTRA
Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.
LİGDE 129. RANDEVU
Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.
İKİ TAKIMIN EKSİKLER
Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadedele takımını yalnız bırakacak.
FENERBAHÇE DEPLASMANLARDA ARADIĞINI BULAMIYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda beklentinin altında kaldı. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkarken, bunlardan 3'er galibiyet ve mağlubiyetle döndü. Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı son 2 deplasmandan puan çıkartamadı.
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Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının biletleri tükendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir seyirci kısıtlamasına gidilen statlara Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla tam kapasite taraftar alınabilecek. Deplasman taraftarının bulunamayacağı Nef Stadı'nda satışa çıkan derbi biletleri tükendi. Ayrıca Galatasaray taraftarının derbiye özel koreografi hazırlığında olduğu öğrenildi.
Vitor Pereira: "İyi olan biziz, biz kazanacağız"
Fenerbahçe, bugün NEF Stadı'nda oynayacağı Galatasaray derbisinde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tüm planlarını derbi zaferi üzerine kuran teknik direktör Vitor Pereira, dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan son taktik antrenman öncesinde Sari Lacivertli futbolcularla motivasyon ve duygu yüklü bir konuşma gerçekleştirdi. Sezonun belki de en kritik maçına çıkacaklarını ifade eden Pereira, "İyi olan biziz ve biz kazanacağız. Aklınıza geçmişteki kötü sonuçlar gelmesin. Galatasaray derbisinin bitiminde lig bizim için yeniden başlayacak" diye konuştu. Herkesten taktik plana sadık kalmalarını isteyen Portekizli teknik adam, "Oyunu kontrol eden biz olmalıyız. Tüm enerjiniz sahaya yansımalı. Rakibinizin pas bağlantılarını kesin. Hatalarını beklemekte sabırlı olun. Risk aldıklarında kapacağımız toplarla en kısa sürede sonuca gitmeye çalışın" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adam ayrıca, son haftaların formda oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na boş alan bırakılmamasını da oyuncularından istedi.
KART SINIRINDAKİLER
Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Fatih Terim: "Yaptık yine yaparız"
Galatasaray dev derbiye hazır... Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde genç oyuncularına mental yükleme yaptı. İmparator, genç yıldızların daha da havaya girmesi için sürpriz hazırladı. Terim, hazırladığı barkovizyon gösterisinde geçmiş Fenerbahçe galibiyetlerini oyuncularına izletti. Genç oyuncularıyla daha sonra toplantı gerçekleştiren Fatih Terim, "Galatasaray için Fenerbahçe maçlarının önemi büyüktür. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum. Daha önce rakibimizi defalarca mağlup ettik. Yaptık yine yaparız! Bu galibiyet bize büyük güç katacak. Onun için sizden 90 dakika mücadele etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın genç yıldızlarının barkovizyon gösterisinden bir hayli etkilendiği ve Fatih Terim'e galibiyet sözü verdikleri öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışından hem geri kalmak istemiyor hem de rakibine darbe indirmeyi planlıyor.
SON 10 RESMİ MAÇ İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti. Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
Tarih
Stat
Organizasyon
Sonuç (FB-GS)
20.11.2016
Ülker
Süper Lig
2-0
23.04.2017
Türk Telekom
Süper Lig
1-0
22.10.2017
Türk Telekom
Süper Lig
0-0
17.03.2018
Ülker
Süper Lig
0-0
02.11.2018
Türk Telekom
Süper Lig
2-2
14.04.2019
Ülker
Süper Lig
1-1
28.09.2019
Türk Telekom
Süper Lig
0-0
23.02.2020
Ülker
Süper Lig
1-3
27.09.2020
Türk Telekom
Süper Lig
0-0
06.02.2021
Ülker
Süper Lig
0-1
GALATASARAY, SON 3 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı. Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor. Nef Stadı'nda çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan Galatasaray, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı.