FB Göztepe maçı canlı link, Fenerbahçe Göztepe maçı canlı yayın

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Fenerbahçe - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi son durum



Fenerbahçe, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor. Göztepe ise 27 puanla 19. sırada haftaya başlıyor.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak. Göztepe'de kadro dışında olan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Angel kadroda yok, Atınç Nukan'ın durumu ise belirsiz.



8'de 7'yi sürdürmek istiyor



Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertliler, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe

Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun







Göztepe

Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo



Sınırda 6 isim var



Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.



Tribünler dolacak



Sahasında Trabzonspor maçından itibaren 40 binin üzerinde taraftarla oynayan Fenerbahçe'nin bu akşam da sahaya büyük bir seyirci desteğiyle çıkması bekleniyor. 45 bin 205 biletin yaklaşık 44 bininin satıldığı ve Fenerbahçe'nin karşılaşmada büyük bir seyirci çıkacak.

Fenerbahçe, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor. Göztepe ise 27 puanla 19. sırada haftaya başlıyor.Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak. Göztepe'de kadro dışında olan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Angel kadroda yok, Atınç Nukan'ın durumu ise belirsiz.Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertliler, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor.Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi, Serdar DursunPiric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo . Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.Sahasında Trabzonspor maçından itibaren 40 binin üzerinde taraftarla oynayan Fenerbahçe'nin bu akşam da sahaya büyük bir seyirci desteğiyle çıkması bekleniyor. 45 bin 205 biletin yaklaşık 44 bininin satıldığı ve Fenerbahçe'nin karşılaşmada büyük bir seyirci çıkacak.