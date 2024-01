FB Gaziantep maçı canlı link, Gaziantep Fenerbahçe maçı canlı yayın

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 9 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 7 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu randevularda henüz beraberlik sesi ise çıkmadı. Fenerbahçe'nin 23 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.



GAZİANTEP'TE GALİBİYETLER EŞİT



Gaziantep FK'nin Fenerbahçe ile sahasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet ve gol sayılarında eşitlik bulunuyor. İki ekibin Gaziantep'te oynadığı 4 karşılaşmada taraflar sahadan 2'şer kez galibiyetle ayrılırken, 7'şer kez gol sevinci yaşandı.





Ligin 6. haftasında İstanbulspor'u 2-0, 9. haftada Bitexen Antalyaspor'u 1-0 ve 11. haftada ise Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, galip geldiği maçlarda kalesinde gol görmemesi dikkati çekti.Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, ligde 7 gol sayısına ulaştı. Takımın en skorer oyuncusu olan ve bir de asisti bulunan Dragus, teknik direktör Sumudica'nın gol yollarında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 6 farklı karşılaşmadan sadece Trabzonspor'a karşı yenildi.Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus ve Markovic, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 21. haftasında deplasmanda oynanacak EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.İki ekip arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. Ligin açılış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.Fenerbahçe'de özellikle altı numaraya Rade Krunic'in gelişiyle ilk 11'de de gelecek maçlarda değişiklikler olacak. Yaz döneminde çok istediği tecrübeli ismin devre arasında gelişi ile Teknik Direktör İsmail Kartal'ın eli güçlenirken, sarı-lacivertlilerde görmeye alışılan kadrodan farklı bir 11 sahaya çıkacak. Sezonun geride kalan kısmının büyük bölümünde merkez orta sahada şans bulan İsmail Yüksek-Fred ikilisinin yerinde artık Krunic ve Fred olacak. Yeni üçüncü yerli ismin kim olduğu merakla beklenirken, Mert Müldür performansıyla buna en güzel cevabı verdi. Osayi'nin Afrika Kupası'na gitmesinin ardından İstanbulspor ve Tümosan Konyaspor maçlarında ilk 11'de şans buldu sarı-lacivertli futbolcu. İstanbulspor karşısında asist yapan Müldür, 7-1 kazanılan Konya mücadelesinde de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış ve kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını göstermişti. Sarı-lacivertli takımda şu anda bakıldığında Ferdi Kadıoğlu ve İrcan Can Kahveci'nin ilk 11'deki yeri garanti. İki milli futbolcu da İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında. Tecrübeli teknik adam yeni isimlerin forma giymeye başlamasının ardından sağ bekte Mert Müldür'ü görevlendirecek, altı numara İsmail Yüksek ise yedek kulübesine çekilecek.Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Gaziantep FK karşılaşması öncesi oyuncularını uyardı. Tecrübeli teknik adamın futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Önümüzde kazanılmayı bekleyen çok bir maç var. Hepinizin kazanma azminden memnunum. Ancak bu durumu sürdürmek çok önemli. Asla gevşemek yok. Her rakibi ciddiye alarak, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla Gaziantep'ten 3 puanı alarak evimize dönelim" dediği öğrenildi.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. 19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Mbakata, Markovic, Jevtovic, Ogün, Maxim, Dragus.Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında kadroda yer aldı. Lisansı çıkartılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyebilecek.Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alamayacak. Öte yandan transfer görüşmelerinde bulunan Samet Akaydın ile Umut Nayir de kadroda yer almıyor. Fenerbahçe'de yeni transfer Leonardo Bonucci ve uzun süredir sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ise maç kadrosuna alındı.Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor. Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Samsunspor maçında forma giyemeyecek.Ligde 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 22 gol attı, kalesinde ise 29 gole engel olamadı. Ligde 21 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, rakibinden puan alarak alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.Ligde son olarak 15. hafta evinde Trazonspor'a 3-1 yenilen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ligde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 7 karşılaşmadan ise sadece bir galibiyet aldı.