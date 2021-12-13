FB Gaziantep izle, Antep Fenerbahçe BEIN CANLI İZLE

Fenerbahçe, Trabzonspor'un yenildiği haftada Gaziantep'i mağlup ederek puan farkını azaltmak ve şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor. Evinde hiç kaybetmeyen Gaziantep ise bu serisini Fenerbahçe karşısında sürdürmeyi hedefliyor.

Gaziantep Fenerbahçe beIN kesintisiz link! Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep ile Fenerbahçe Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

GAZİANTEP FENERBAHÇE TUTTUR'DA



Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep'te ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan!



GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA













GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?



Gaziantep ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE



GAZİANTEP FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE







GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak.



Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.



GAZİANTEP İÇ SAHADA EN İYİLERDEN



Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Gaziantep FK, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la beraber iç sahada yenilgi yaşamayan üç takımdan biri konumunda bulunuyor.



Taraftarı önünde farklı bir kimliğe bürünen ve söz konusu 7 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, sadece 4 gol yiyerek ligde iç sahada en az gol yiyen takım durumunda.



Gaziantep FK'de sakatlıkları devam eden Jefferson ve Merkel, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11'LER



Gaziantep FK: Günay Güvenç; Ertuğrul Ersoy, Caulker, Toşca; Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Mendyl; Dicko, Muhammet Demir.







Fenerbahçe: Berke; Tisserand, Kim, Szalai; Ferdi, Zajc, Gustavo, Osayi; Rossi, Mesut; Serdar.







MAÇ ÖNCESİ SON DURUMLAR



Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi yenerek lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor.



Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, hanesine 27 puan yazdırdı.



Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.



SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU



Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonunda bu yana 4 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Gaziantep FK kazandı.



Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 11 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 4 gol kaydetti.



Gaziantep FK'nin ev sahipliğinde oynanan 2 karşılaşmada ise takımlar birer galibiyet elde etti.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.



Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak.



Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.



Kart cezaları son bulan Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.



Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, maçta 4. sarı kartını görmesi halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



EROL BULUT, ESKİ TAKIMINA KARŞI



Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.



Geride kalan sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut ile 30. haftada Beşiktaş ile yapılan derbinin ardından yollar ayrılmıştı. Erol Bulut, sezon başında ise Gaziantep FK'nin başına geçmişti.



Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Vitor Pereira'nın kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle Gaziantep FK'nin yolunu tutan Steven Caulker maçta görev verilmesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep ile Fenerbahçe Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep'te ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın... Gaziantep ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Gaziantep FK, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la beraber iç sahada yenilgi yaşamayan üç takımdan biri konumunda bulunuyor.Taraftarı önünde farklı bir kimliğe bürünen ve söz konusu 7 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, sadece 4 gol yiyerek ligde iç sahada en az gol yiyen takım durumunda.Gaziantep FK'de sakatlıkları devam eden Jefferson ve Merkel, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.Günay Güvenç; Ertuğrul Ersoy, Caulker, Toşca; Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Mendyl; Dicko, Muhammet Demir.Berke; Tisserand, Kim, Szalai; Ferdi, Zajc, Gustavo, Osayi; Rossi, Mesut; Serdar.Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi yenerek lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor.Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, hanesine 27 puan yazdırdı.Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonunda bu yana 4 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Gaziantep FK kazandı.Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 11 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 4 gol kaydetti.Gaziantep FK'nin ev sahipliğinde oynanan 2 karşılaşmada ise takımlar birer galibiyet elde etti.Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak.Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.Kart cezaları son bulan Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, maçta 4. sarı kartını görmesi halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.Geride kalan sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut ile 30. haftada Beşiktaş ile yapılan derbinin ardından yollar ayrılmıştı. Erol Bulut, sezon başında ise Gaziantep FK'nin başına geçmişti.Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Vitor Pereira'nın kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle Gaziantep FK'nin yolunu tutan Steven Caulker maçta görev verilmesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

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