FB Bursaspor maçı şifresiz izle, Fenerbahçe Bursaspor CANLI İZLE

Aykut Kocaman: "3 maçı kazanıp, 15 averaj yapmalıyız"

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında bu hafta Bursaspor'u ağırlıyor. Süper Lig'in 32. haftasında Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynadığı bu maçı canlı olarak Digitürk paketi satın olarak beİN Sports'tan izleyebilirsiniz. Ayrıca Sporx'ten Fenerbahçe - Bursaspor maçını canlı dakika dakika takip edebilirsiniz.Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, sezon sonnda şampiyonluğun nasıl geleceğini detaylarıyla anlattı. Sarı-lacivertliler , Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirve takibini yakından sürdürüyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesiyle 3. sıraya yükselen Kanarya bununla yetinmeye razı değil. Asıl hedef şampiyonluk. Teknik direktör Aykut Kocaman bunun için planlarını yaptı. Öğrencileriyle yaptığı toplantıda deneyimli çalıştırıcı "Şampiyonluk için kesinlikle 9 puanı almalıyız. Ancak tüm maçları kazanmak yetmeyebilir. Averaj da önemli. Başakşehir'e üstünüz. Galatasaray ile olan averaj farkını ise Karabük maçıyla kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio İsla'ya İtalya'dan ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Mauricio İsla'ya İtalya'dan ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.Özellikle ligin ikinci yarısında formasını Şener'e kaptıran başarılı oyuncuya İtalya'dan Udinese, Chievo ve Genoa'nın talip olduğu belirtildi.Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği başarılı sağ bek Mauricio Isla sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamıyor. Sezon başlarında düzenli olarak forma giyen Şilili futbolcu son haftalarda kendine ilk 11'de yer bulamadı. Süper Lig'de 21 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 3 asist yaptı. Son olarak 4 Mart 2018 tarihinde Akhisarspor karşısında 45 dakika forma giyen Isla daha sonra oynanan 7 maçta ise formayı Şener Özbayraklı'ya kaptırdı.Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, adaylıktan çekileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, adaylıktan çekileceği iddiaları hakkında açıklama yaptı ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi."Sevgili Fenerbahçeliler,Sizlerin değerli desteğiyle çığ gibi büyüyerek güçlü bir taban hareketine dönen kampanyamızın en önemli bölümüne geldik. 3 Haziran'da yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'umuza sadece 30 gün kaldı.Son dönemde, camiamız için tarihi öneme sahip kongremiz öncesinde bilinçli olarak yapılan; heyecan ve coşkumuzun önünü kesmeye yönelik bazı iletişim çalışmaları ile karşılaşmaktayız.Özellikle son birkaç gündür "Seçime öylesine giriyor", "Adaylıktan çekilecek" şeklinde kimi zaman bir duyuma, kimi zaman "yakın çevreye" dayandırılarak yapılan bu haberler, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.Bu tür gerçek dışı haberler seçimimize gölge düşürmemeli, seçimler Fenerbahçe'ye yakışacak olgunlukta, adil rekabet ortamında ve tarafsız bir şekilde tamamlanmalıdır.Camiamızdan ricam; bu tür asılsız haberlerin coşku dolu yürüyüşümüze ve heyecanımıza gölge düşürmesine izin vermemeniz. Pek çok kez ifade ettiğim gibi, seçim sürecinde uyanık olmanızı ve satır aralarını iyi okumanızı önemle hatırlatmak isterim.Sizlere inanarak çıktığım bu yolda, bana inanmaya devam edin.Fenerbahçe Başkan adaylığı ciddi bir sorumluluk, çok değerli bir sıfattır.Ben ve ekibim, çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyor; sizlerin değerli desteğiyle bu kutsal göreve adım adım ilerliyoruz.Hep Birlikte Başaracağız.Kalpler BeraberSaygılarımla,Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Vincent Jassen, bu sezon sıkça sakatlık yaşada da gösterdiği performans ile camianın beğenisini kazanmıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Janssen'in Tottenham'dan bir talebi olacak.F.Bahçe'nin Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen formunun zirvesindeyken sakatlık kabusuyla sarsılmıştı.Uzun süre sahalardan uzak kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli camianın kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnun. Janssen'in yakın çevresine "Kariyerime F.Bahçe'de devam etmek istiyorum. Sezon sonu Tottenham'dan bu konuda kolaylık yapmasını talep edeceğim" dediği öğrenildi.Vincent Jassen bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 15 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yaptı.Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, şampiyonluk için son haftaya kadar mücadele edeceklerinin sözünü verdi. Soldado "Sadece 3 puan gerideyiz, Galatasaray da kaybedebilir. Son düdük çalana kadar savaşacağız" dedi.Fenerbahçe'de son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiren Roberto Soldado, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.Sarı - lacivertli ekipte çok mutlu olduğunu söyleyen İspanyol yıldız, "Eşsiz bir kulüpteyim. İyi ki burayı tercih etmişim. Fenerbahçe sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en büyük kuklüplerinden biri" dedi.Camia olarak şampiyonluğa odaklandıklarına vurgu yapan Soldado, "Lig yarışı da nefes nefese gidiyor. Liderden sadece üç puan gerideyiz. Bu da bir maç demektir. Rakibimiz bizden daha stresli olacaktır. Onların da puan kaybedeceğine inanıyorum. Biz Fenerbahçe olarak son maça, hatta hakemin çalacağı son düdüğe kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.Roberto Soldado, Beşiktaş ile 19 Nisan'da oynadıkları ve yarıda kalan Türkiye Kupası yarı final maçıyla ilgili yöneltilen bir soruya ise şu cevabı verdi: "O gün sahada yaşanan olayları anlatabilmem mümkün değil. Biz Beşiktaş ile gerilim filmi gibi bir maç oynadık."Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de kulübü ziyaretinin 100. yıldönümünü coşkuyla Anıtkabir'e gidecek kutlayacak. Sarılacivertliler ayrıca bu özel gün için bir de tişörtü piyasaya sundu.Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performans ile hem taraftar hem yönetim cephesinde oldukça beğenilen Brezilyalı ile nikah tazeleniyor.Fenerbahçe'yi bu sezon orta sahada ayakta tutan isimlerden olan Josef de Souza'nın kontratında sona yaklaşıldı.Brezilyalı futbolcunun, sarı-lacivertliler ile kontratı önümüzdeki sezon bitiyor. Yönetim, taraftarın sevdiği, forması için canını dişine takan 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önerecek.En az 3 yılı kapsayacak kontratta Josef'in alacağı para da 2.2 milyon euro'ya yükseltilecek. Devre arasında "F.Bahçe'de kalmak istiyorum" demişti.Josef, defansif orta saha olmasına karşın bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 37 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.Aykut Kocaman'ın Medipol Başakşehir'den beklentisi 1 maçta takılması. Fenerbahçe, Başakşehir'in 2 puan gerisinde. Abdullah Avcı ve öğrencilerin 1 puan alır, Kanarya kazanırsa puanlar eşitlenecek. Sarı-lacivertliler evinde 3-2 yenildiği rakibini deplasmanda 2-0 yendiği için ikili averajı kapmış durumda. Başakşehir takıldığı anda Fenerbahçe, İstanbul ekibinin önüne geçecek.Kanarya'nın deneyimli hocası Aykut Kocaman, Galatasaray ile olan 3 puanlık farkın kapanabileceğine inanıyor. Ancak hem Türk Telekom Stadı hem de Ülker Stadı'nda iki takım arasındaki maçlar 0-0 tamamlandığı için ikili averajın önemi yok. Genel averajda G.Saray 5 fark önde. Ancak F.Bahçe'nin herkesin fark attığı Karabük ile maçı var. Cimbom, Karabük'ü 7-0 yenmişti. Ezeli rakibinin yenilgi alması halinde Fenerbahçe, Karabük maçıyla genel averajı lehine çevirebilir.F.Bahçe, Yargıtay kararından sonra UEFA'ya 4 sezon için toplam 141 milyon euro'luk tazminat davası açacak.F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreciyle alakalı yaptığı son açıklamada, "İnanıyorum, haklı olan davamızda maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız" demişti. Sarı-lacivertlilerin bu ifadenin ardından Yargıtay'dan çıkacak kararı beklediği ve beraat sonrası UEFA'ya dev bir dava açacağı öğrenildi.F.Bahçe'nin 2011-12 (32 milyon euro), 2012-13 (14 milyon euro), 2013-14 (20 milyon euro) ve 2014-15 (25 milyon euro) sezonlarını kapsayan toplam 4 yılı UEFA'ya maddi kayıp olarak göstereceği ve 91 milyon euro talep edeceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin tüm bu sezonlar için bilet satışı, reklam alma ve ürün satışlarını da üst üste koyduğunda 50 milyon euro daha isteyeceği ve bu miktarın toplam 141 milyon euro'ya denk geldiği bildirildi.F.Bahçe'nin, 3 Temmuz sürecinde aleyhinde hareket edildiğine inandığı Türkiye'de bulunan kişi ve kurumlara da yüksek meblağlı bir tazminat davası açacağı bildirildi. Sarı- lacivertlilerin, bu kişi ve kurumlardan 100 milyon TL ile 250 milyon TL arasında bir gelir elde etmek istediği kaydedildiFenerbahçe'de yükselen formu ile alkış toplayan Aatıf'ın 8'de 8 kehaneti tuttu. İşte Aatıf'ın söyledikleri.Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Valbuena'da formayı kaparak ilk 11'in değişmez ismi olan Aatıf'ın ''8'de 8'' iddiası tuttu.Fenerbahçe'nin Fas'lı futbolcusu Aatıf, yaptığı açıklamada, "Galatasaray derbisinden sonra, '8'de 8 yaparız' demiştim. Geriye 3 maç kaldı. O maçları da kazanacağız ve 8'de 8 yapacağız. Sonrasında ligi kaçıncı bitiririz bilemem ama şampiyonluğu çok istiyoruz" dedi..31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol 1 asistlik performans ile oynadı.Galatasaray ile gol farkını 4'e indiren Fenerbahçe, forvet açığını skoru paylaşarak kapattı. Kanarya'da 15 isim skora katkı yaparken, Aslan'da bu rakam 12 oldu.Fenerbahçe sezon sonunda Galatasaray ile olası puan eşitliği halinde büyük önem taşıyacak gol averajına da büyük önem veriyor.Ezeli rakibiyle gol farkını bitime üç hafta kala 4'e (70-66) indirdi... Sarı-kırmızılılarda Gomis 27 golle en çok gol atan yabancı olan Alex'in (28) tahtını zorlarken, Fenerbahçe elindeki üç santrfordan toplam 15 gol (Soldado 7, Fernandao 5, Janssen 3) elde etti. Fenerbahçe'de golcülerin uzun süreli yaşadığı sakatlıklar düşük rakamlarda kalmasında etkili oldu. Fernandao ligin ilk yarısı, Janssen ise ikinci yarıda uzun süre takımdan ayrı kaldı. Sarı-lacivertliler santrforlarının açığını skoru paylaşarak kapattı.Galatasaray, 70 gol atmasına rağmen sadece 12 oyuncusundan skor katkısı alabildi. 27 gollü Gomis'in arkasında 7 gollü Rodrigues ve 6'şar gollü Feghouli ve Tolga Ciğerci en golcü isimler olarak dikkat çektiler.G.Saray'ın aksine 31 maçta 66 gol atan Fenerbahçe'de tam 15 oyuncu skora katkı verdi. 14 gollü Giuliano, 7 gollü Valbuena ve 7 gollü Soldado, sarı-lacivertillerin ligdeki en golcü 3 ismi oldu. Bunun yanı sıra Fernandao, Chahechouhe, Dirar, Alper, Janssen, Mehmet Topal, Souza, Ozan, Neustadter, Skrtel, Şener ve Hasan Ali ligde skora katkı veren diğer isimler oldular.Bursaspor'un olağan Genel Kurulu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacağı açıklandı.Bursaspor Kulübünün olağan genel kurulu Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak.Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, genel kurulun birinci toplantısının ilk oturumunun 19 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te, ikinci oturumunun 20 Mayıs Pazar günü 12.00-17.00 saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ilk oturumunun 26 Mayıs Cumartesi günü saat 21.30'da, ikinci oturumunun ise 27 Mayıs Pazar günü 12.00-17.00 saatlerinde aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildiği kaydedildi.Yeşil-beyazlı kulübün genel kurulu öncesinde şu ana kadar Ahmet Bozdemir, Hüseyin Akdemir ve Lemi Keskin başkan adaylığını açıklayan isimler oldu.Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Bursaspor'da futbolcular alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle protestoya devam ediyor.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak Bursaspor'da, bir süredir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenmana çıkmayan futbolcular, bugün de protestolarını sürdürdü. Futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün olduğu gibi bugün de kondisyon salonunda çalışma yaptı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün sabah Özlüce Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmana katılmayarak kondisyon salonunda çalışan yeşil-beyazlı oyuncular, bu sabahki antrenmana da çıkmadı.Futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün olduğu gibi bugün de kondisyon salonunda çalışma yaptı.Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulunun futbolculara bugün ödeme gerçekleştirmek için çalışma yaptığı öğrenildi.Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen ve Avrupa'nın dev takımlarının arasından sıyrılarak transfer ettiği genç futbolcu Eljif Elmas'ın akıbeti belli oluyor.Fenerbaçe'de yeterince forma şansı bulamadığı gerekçesi ile daha önce ayrılmak istediğini yönetime bildirek Makedon futbolcu için karar merci belli oldu.Fener'de forma şansı bulamayan Eljif Elmas'ın sezon sonunda takımda mı kalacağı yoksa kiralanacağına teknik patron Aykut Kocaman karar verecek. Eljif Elmas'ın kiralanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.Eljif, bu sezon Fenerbahçe'de ilk dönem yaşı dolayısı ile forma giyememiş ikinci yarı çıktığı 6 karşılaşmada 1 asistle oynamıştı.Bursaspor'da bu sezon golcülerden istenilen verim alınamamasına karşın defan oyuncuları takımını sırtlıyor.Bursaspor, Atiker Konyaspor galibiyetiyle ligde rahat bir nefes alırken, 3 puanı getiren gol savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'dan gelmişti. Yeşil-beyazlılar, ateş hattından ayıran özelliklerde savunma oyuncularından gole dönük aldığı katkılar ise başrolü oynadı.Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor'u yenerek kritik bir 3 puan alırken, puanını da 39'a yükselterek 10'uncu sırada haftayı noktaladı. Özellikle ateş hattı içerisine yaklaşmasıyla oldukça gergin günler geçiren Bursaspor, Konya ekibini 2-1 yenerken galibiyet golü de savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'dan geldi. Bu sezonun genelinde savunmacı oyuncularından önemli ölçüde gole katkı alan Bursaspor'da bu durum ise ligin son 10 basamağında yer alan ekipler baz alındığında fark yarattı.Geride kalan 31 lig maçı sonunda 41 gole ulaşan Bursaspor'da bu gollerin 39'unu yeşil-beyazlı futbolcular kaydederken, bunların 13'ü ise savunma oyuncularından geldi. Ligin ilk yarısında attığı gollerle öne çıkan Aziz Behich 5 gol, stoper mevkisinde yer alan Ertuğrul Ersoy ve William Ekong'un yanı sıra bir diğer savunmacı Mikel Agu 2'şer gol, diğer savunma isimleri Barış Yardımcı ile Titi ise birer gol kaydederek hücuma katkı bulundu.Ligin son 10 sırasındaki ekipler arasında ise savunma oyuncularından gole dönük en fazla katkı alan takım Bursaspor oldu. Bursaspor'a bu anlamda en fazla yaklaşan ekip olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da 39 golün 12'si savunmacılardan geldi. Diğer ekiplerde ise; Atiker Konyaspor'da 34 golün 9'u, Gençlerbirliği'nde 35 golün 8'i, Osmanlıspor'da 45 golün 5'i, Antalyaspor'da 37 golün 3'ü, Aytemiz Alanyaspor'da 49 golün 3'ü ve Evkur Yeni Malatyaspor'da ise 35 golün 3'ü savunma oyuncularından geldi. Haftalar öncesinden küme düşen Kardemir Karabükspor'da ise atılan 20 golün sadece birini savunma oyuncusu kaydetti.Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursdaspor'da başkanlığa adaylığını açıklayan Lemi Keskin, yeşil-beyazlı futbolculara tepki gösterdi.Bursaspor Kulübünün ilk oturumu 19-20 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulu öncesinde iş adamı Lemi Keskin de başkan adaylığını açıkladı.Keskin, Bursa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, geçmişte babasının da kendisinin de yeşil-beyazlı kulüpte yöneticilik görevinde bulunduklarını hatırlattı.Öncelikle Bursaspor taraftarı olduğunu belirten Keskin ''Maçlarda geçmişte hissettiğimiz heyecanı artık maalesef hissetmiyoruz. Ayrıca mevcut başkanın paraya dayalı söylemleri içimizi karartıyor. Borcumuzu azaltacaktı, aksine daha da artırdı. Bizler de artık sadece para ve iyi niyetin başarı için bir kriter olmadığını anladık.'' dedi.Keskin, plan ve proje bulunmadığında başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, ''Biz de ekibimizle birlikte hazırladığımız plan ve projelerle adaylığımızı açıklıyoruz. Bunun için tüm hazırlığımızı yaptık.'' diye konuştu.Toplantıda, ekibiyle birlikte hazırladıkları projelerini aktaran Keskin, seçilmeleri halinde başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.Lemi Keskin, seçilmeleri halinde ilk icraatları olarak Özlüce Tesisleri'nin adını ''İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'' şeklinde değiştireceklerini aktardı.Bir gazetecinin, yeşil-beyazlı oyuncuların alacakları ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmamalarını hatırlatması üzerine Keskin, şu ifadeleri kullandı:''Ali Ay ile belki rakibiz ama önce Bursasporluyuz. Bursasporlu futbolcuların yaptığı kulübümüze darbedir. Hiç tasvip etmiyorum. Asgari maaşla çalışan taraftar o stadı tıklım tıklım doldururken, basketbolda az parayla çok iş yapan oyuncular varken, TFF tarafından parası garanti olan futbolcuların böyle yapması çok üzücü.''Lemi Keskin, yeşil-beyazlı kulüpte Ahmet Bozdemir ve Hüseyin Akdemir'in ardından başkanlık için adaylığını açıklayan üçüncü isim oldu.Rangers'ın başına geçen Gerrard'ın Fenerbahçe'den Skrtel'ı transfer etmek istediği duyurulduİskoç temsilcisi Rangers'ta Graeme Murty'nin teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından Liverpool'da altyapı antrenörlüğü yapan Steven Gerrard göreve geldi.Daily Record'un haberine göre, Rangers'ın başına geçen Gerrard'ın ilk transfer hedefi de belli oldu; Fenerbahçe'den Martin Skrtel...Celtic'in 7. kez üst üste şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında yeni sezonda önemli hamleler yapmak isteyen Rangers'ta Gerrard'ın transfer listesinin dahi belli olduğu ve eski takım arkadaşı Skrtel'ı da çok istediği bildirildi. Gerrard'ın transferde önemli hamleler yapılacağı sözünün alınmasıyla ikna olduğu, Skrtel transferi için de çalışmaların başlayacağı kaydedildi.Fenerbahçe'ye 2016 yılında 6 milyon euro bedelle gelen Slovak savunamcı Skrtel, sarı lacivertlilerde 50 maça çıkarken 5 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli savunmacısının sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.Bursaspor'da Moussa Sow rüzgarı esiyor. Senegalli yıldız, son 3 haftayı boş geçmezken, yeşil beyazlı forma ile çıktığı lig maçlarında çektiği 3 isabetli şutu da gol yaptı.Bursaspor'da Moussa Sow rüzgarı esiyor. Senegalli yıldız, son 3 haftayı boş geçmezken, yeşil beyazlı forma ile çıktığı lig maçlarında çektiği 3 isabetli şutu da gol yaptı.Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasındaki kritik maçta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. Yeşil beyazlıların devre arasında kadrosuna kiralık kattığı Moussa Sow da, takımının ilk golünü kaydederken yükselişini sürdürdü. 3 maçtır üst üste gol sevinci yaşayan Senegalli yıldız, daha önce de Göztepe ve Kardemir Karabükspor filelerini havalandırmıştı.Bursaspor'da Sow, girdiği pozisyonları gole çevirme oranıyla da göze çarpıyor. Senegalli yıldız oyuncu, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 9 lig maçında 6 şut çekerken bunların 3'ünde isabet sağladı ve 3'ünde de rakip ağları havalandırmayı başardı. Bir ara sakatlık geçiren ve 1 ay sahalardan uzak kalan Sow, öncesinde ise performansı nedeniyle eleştiriliyordu.Karşılaşmayı değerlendiren Moussa Sow , kendileri için oldukça önemli bir maçı geride bıraktıklarına işaret ederek, "Kafamızı rahatlatmak için önemli bir maçtı çünkü uzun süre kazanamadığımız belli dönemler olmuştu, kazandığımız için mutluyuz. Mustafa Hoca, takıma bir şeyler katabilen bir hoca oldu. Paul Le Guen'in de yaptığı katkıları unutmamak lazım. Şu an hocamız çok iyi işler yapıyor. Umarım sezon sonuna kadar onunla devam ederiz" diye konuştu.Olaylı Türkiye Kupası yarı final mücadelesi sonrası yankılar devam ederken, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararını Kocaman tekrar değerlendirdi.Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş maçına her yönüyle hazır...Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli hocası, TFF'nin aldığı "Karşılaşma kaldığı yerden seyircisiz oynanacak" kararının ardından Beşiktaş yönetiminin yaptığı, "Sahaya çıkmayacağız" açıklamasının hayata geçmeyeceği görüşünü savunmaya devam ediyor. Kocaman bunun için de maç oynanacakmış gibi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oyuncularını motive ederken kurmaylarıyla da teknik analizlerin yanı sıra bir durum değerlendirmesi de yaptı.Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası maçla ilgili olarak yardımcılarıyla yaptığı konuşmada, "Ben hala maça çıkacaklarını düşünüyorum. Sahaya çıkıp bekleyeceğiz. Biz her zaman sahada kaldık. Çıkarlarsa kalan 30 dakikada istediğimiz skoru alıp finale gideceğiz. Çıkmazlarsa da sonuna kadar hak ettiğimiz finali kutlayacağız. Geri kalan hiçbir şey bizi ilgilendirmeyecek" ifadesini kullandı.TFF'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönünde verdiği karar sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti. Sarı-Lacivertliler sosyal medya aracılığıyla organize oldular ve bugün 20.30'da Ülker Stadı'nın etrafında toplanacaklar. Taraftarlar buradan takıma destek verecekler.Giuliano, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktıkları maçın ardından bir paylaşım yaptı.Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktığı maçın ardından Giuliano'dan da bir paylaşım geldi.Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda finale hak etiklerini belirtirken, ''Tebrikler. Finale çıkmayı hak ettik. Haydi Fener'' ifadelerine yer verdi.Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, takım olma yolundaki itiraflarını ilk defa dile getirdi.Fenerbahçe'de sezon başında Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen Brezilyalı Milli oyuncu Giuliano'dan takım içerisindeki sisteme dair itiraf geldi.Giuliano, ligin 2. yarısında en iyi takımın Fenerbahçe olduğunu savunarak, "2. yarı ile birlikte sistemimiz oturdu. Taşların yerine oturması biraz zaman aldı" dedi.Aynı zamanda ligin ilk yarıdaki puan kayıplarını aradıklarını ama son maça kadar mücadele edeceklerini de söyledi.27 yaşındaki 10 numara, bu sezon Sarı Lacivertlilerle çıktığı 35 karşılaşmada 15 gol 6 asistlik performans gösterdi.Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Moussa Sow'a ilişkin konuştuBursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Moussa Sow'a ilişkin, "Çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. 2 haftadır gol atması onun da moral motivasyonunu yükseltti. Ciddi anlamda sorumluluk da alıyor. Ondan beklentimiz çok fazla. Özel bir oyuncu" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Atiker Konyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sabah antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Mustafa Er zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Öneminin ve zorluğunun farkındayız. Taraftarımızın ciddi anlamda maça talebinin olduğunu duyuyoruz. İnşallah Pazartesi akşamı çok güzel bir futbol gecesi olur ve bizim lehimize neticelenir. Biz kazanmak için kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncu arkadaşlarımız durumun farkında. Çok iyi çalışıyorlar. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah Pazartesi gecesi gerekli arzuyu, coşkuyu sahaya yansıttığımız zaman, sinerjiyi yakaladığımız zaman inanıyorum ki sahadan istediğini alarak ayrılan biz olacağız" dedi.Konyaspor'un da sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Er, "Biz onların durumuna odaklanmadan kendi işimize bakıyoruz. Onlar çıkıştalar. Son 5 haftayı gol yemeden ve kaybetmeden geçirdiler. Onların en büyük avantajları moral motivasyon olarak alt gruptaki en iyi takımlardan bir tanesi. Her takıma saygı duyuyoruz. Geçen hafta Karabük öyleydi, bu hafta Konya da öyle. Kendi yapacaklarımıza daha çok odaklanıp, rakibin artılarını, eksilerini değerlendirip, istediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.John Bostock'un dün takımla birlikte çalışmalara başladığına da değinen genç çalıştırıcı, "Bugün ikinci günü, gözlemliyoruz. Bir aylık bir ara verdi. Çok ciddi bir süre. Badu da geçen haftadan beri antrenmanlara çıkıyor. İyi durumda. Onu da gözlemleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Son 2 maçta 2 gol atan Moussa Sow'un iyi durumda olduğunu ve daha da iyiye gittiğini ifade eden Er, "Fiziksel anlamda ne kadar yukarı çekebilirsek o kadar faydalanacağız. Çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. 2 haftadır gol atması onun da moral motivasyonunu yükseltti. Ciddi anlamda sorumluluk da alıyor. Ondan beklentimiz çok fazla. Bütün oyuncularımızdan beklentimiz çok fazla. Özel bir oyuncu. İnşallah üzerine koyarak devam edecektir" şeklinde konuştu.'Bursaspor'un alt sıralardan kurtulması için kaç puan alması gerekiyor?' sorusunu yanıtlayan Er, "Bu hafta kazanırsak büyük ölçüde bu işi bitireceğiz diye düşünüyorum. 39 puanımız olacak. Biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu hafta kazanırsak büyük ihtimalle o barajın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.Konyaspor maçında ilk kez taraftarların önüne çıkacağının hatırlatılması üzerine ise Mustafa Er, "Benim için özel bir karşılaşma olacak. 3 tane deplasman oynadık, ilk defa taraftarın önüne çıkacağız. Taraftardan istediğimiz sadece takımı desteklemeleri, takıma yoğunlaşmaları. Onlar takımı desteklediği an bizim takımımız çok farklı bir profile bürünebiliyor. Onlarla beraber sahada sinerji yakalarsak çok daha farklı bir takım izlettiririz. Onlardan takıma destek vermelerini istiyorum" açıklamasını yaptı.Öte yandan hazırlıkları süren Bursaspor'da Titi antrenmana katılmadı. Tedbir amaçlı dinlendirilen tecrübeli savunma oyuncusunun sol kalça adalesinde sertleşme olduğu ve durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Fenerbahçe Gazetesi'nin 173. sayısına özel bir röportaj verdi.Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Fenerbahçe Gazetesi'nin 173. sayısına özel bir röportaj verdi.Sarı lacivertli taraftarıın sevgilisi haline gelen Josef de Souza, sezonu kupalarla bitireceklerini söyledi.-Fenerbahçe'de 3. sezonunu yaşıyorsun. Geldiğin günden itibaren spor medyasında Mehmet Topal ile birlikte oynayamayacağınız konuşuluyordu. Neredeyse bu sezonun da sonuna geldik. Bu yorumlar hakkındaki düşüncelerin nelerdir?"Türkiye'de 3 sezonumu geçiriyorum. Fenerbahçe ve Türk futboluna çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Geldiğim ilk zamandan itibaren bu kulübün bir parçası olduğumu hissettim. Her geçen yıl daha da iyiye gidiyorum. İlk geldiğim zamanda Mehmet Topal ile birlikte oynayamayacağımızı düşünmeleri normaldir. Çünkü ilk zamanlar şampiyonluk yaşayamadık bu da sistemin sorgulanmasına neden oldu. Bu sene birlikte iyi maçlar çıkarttığımız için insanların düşüncelerinin değiştiğini düşünüyorum. Önemli olan bizim oyun tarzımızdan çok Fenerbahçe'nin başarılarıdır."-Daha önce bir çok ünlü Brezilyalı futbolcu, teknik adam Fenerbahçe'de çalıştı. Didi, Zico, Roberto Carlos gibi Brezilyalılar çok çabuk kulübe adapte olup büyük başarılarda pay sahibi oldular. Sen de uyum sorunu yaşamadan kulübe adapte oldun bunun sırrı nedir?"Türk halkı yabancı futbolcuları çok iyi karşıladığı için ben de fazla yabancılık çekmedim. Çünkü taraftar, yabancı futbolculara ilgi ve sevgi gösterdiği için uyum sorunu yaşamadım. Türkiye'ye gelen Alex, Deivid, Roberto Carlos'un kulübe katkılarının fazla olması da Brezilyalılara olan sevgide bir payı olduğunu düşünüyorum. Taraftarın göstermiş olduğu sevgi için teşekkür ediyorum. Bu sevgilerin karşılığı olarak sahada en iyisini yapmaya çalışıyorum.""Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya derbileri arasındadır"-Brezilya'da Flamengo- Flumiense arasında oynanan maç büyük derbi olarak görülüyor. Bunun Türkiye'de ki karşılığı sence hangi takımlar?"Brezilya'da birçok takım derbi olarak görülüyor. Türkiye'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya derbileri arasında görülüyor. Brezilya'da ki derbilerin Fenerbahçe- Galatasaray derbileri kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Benim de oynamaktan zevk aldığım maçların başında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi geliyor."-2017 sezonu ikinci yarısında Galatasaray'a deplasmanda 90+1 de attığın gol ile sahadan 1-0 galip olarak ayrıldık. Fenerbahçe'de Galatasaray'a gol atan gerçek Fenerbahçeli olarak görülür. Attığın golün anlamı ve duyguları nelerdir?"Fenerbahçe'ye geldiğim ilk zamanlarda bu sözleri duyuyordum. Derbide attığım gol ile gerçek Fenerbahçeli oldum. Galatasaray'a attığım gol kariyerimin en önemli gollerinden birisi. Derbide son dakika da attığım golün önemini ilk başta anlayamamıştım. Daha sonra birçok tebrik ve kutlama mesajı aldığımda Galatasaray'a attığım golün önemini anladım. Çocuklarım büyüdüğünde attığım bu önemli golü izleteceğim."-Deplasmanlarda oynadığımız maçlarda, evimizde oynadığımız maçlardan daha fazla puan kazandık sence neden böyle oldu?"Bu sene bireysel hataları fazla yaptık. Taraftarımız her maçta stadı doldurup bizi desteklediler. Fakat galibiyet isteklerine fazla karşılık veremedik. Bu durum da bizim üzerimizde baskı oluşturdu. Biz bu baskıyı lehimize çeviremedik. Özgüven olarak bizi etkiledi. Evimizde oynadığımız maçlarda puan kaybetmemize neden oldu. Deplasmanda oynadığımız maçlarda biraz daha rahat oynadık ve taraftarımızın yaptığı baskıyı lehimize çevirerek maçlardan galip ayrıldık. Önümüzdeki maçlarda taraftarımız ile birlikte şampiyonluk için çaba göstereceğiz.""Beşiktaş'ın maça çıkmama kararını bize yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum"-Kupa maçında Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması ve maçın tatil edilmesi için neler söylemek istersin?"Beşiktaş'ın maça çıkmaması bizim açımızdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Maça çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. Bana göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlık olduğunu düşünüyorum.""Önemli olan kalan maçlarımızdan galip gelerek sezonu lider bitirmek"-Kendi sahamızda kaybettiğimiz puanların değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. Aldığımız seri galibiyetlerle şampiyonluğun adayı durumundayız düşüncelerin nelerdir?"Her sezonun önemli kilit maçları vardır. Bu sene benim önemli olarak gördüğüm, Akhisar ile oynadığımız maç olduğunu düşünüyorum. Evimizde oynadığımız Akhisar maçını kazansaydık şuan liderdik. 