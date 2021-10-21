FB Antwerp link, Fenerbahçe Antwerp CANLI İZLE

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.
İki takımın eksikleri
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek. Antwerp'de sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi'nin oynaması beklenmiyor.
Antwerp Butez, De Laet, Engels, Almeida, Bataille, Verstraete, Yusuf Alhassan, Fischer, Benson, Frey, Samatta. Samatta ve Frey, eski takımlarına karşı
Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek. Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Danimarkalı Brian Priske'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Royal Antwerp'in en büyük kozu ise bir dönem Inter ve Roma'da forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan olacak. Öte yandan iki takım, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.
Belçika takımlarıyla 7. maçını oynayacak
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1965), UEFA Şampiyonlar Ligi (2007) ve UEFA Avrupa Ligi'nde (2018) toplam 6 kez mücadele etti. Bu maçların 3'ünü kazanan Fenerbahçe, 2'sinde berabere kaldı, birinde ise sahadan mağlup ayrıldı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.
Royal Antwerp, ligde 5 maç sonra mağlup oldu
Belçika Birinci Futbol Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Royal Antwerp, 11. hafta sonunda 20 puanla 4. sırada yer aldı. Royal Antwerp, oynadığı ilk 2 maçtan mağlup ayrılarak lige istediği başlangıcı yapamadı. Daha sonra çıktığı 3 müsabakada hanesine 5 puan yazdıran Belçika ekibi, 6. haftadan itibaren çıkışa geçti. Bu süreçte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Royal Antwerp, 11. haftada ise Zulte Waregem'e 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe - Antwerp maçı öncesi dikkat çeken 10 detay
Fenerbahçe'nin Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesi dikkat çeken istatistikler şu şekilde: Avrupa kupalarında Antwerp ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, Belçika takımlarına rakip olduğu altı maçı da Anderlecht ile oynadı ve son iki iç saha karşılaşmasından galip ayrıldı. Antwerp, Avrupa kupalarında Türk takımlarına rakip olduğu iki maça da Göztepe karşısında çıktı (1967/68 Fuar Şehirleri Kupası) ve bu karşılaşmalarda galibiyet alamadı (1B 1M). Avrupa Ligi'nde üç maçtır kazanamayan Fenerbahçe (1B 2M), bu turnuvada daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Avrupa kupalarında oynadığı son dört deplasman maçını kaybeden ve bu karşılaşmalarda 13 gol yiyen Antwerp, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini sona erdirmek istiyor. Evinde oynadığı son Avrupa kupası maçında Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, 2008'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor. UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde oynadığı son 15 deplasman maçının ikisini kazanabilen Antwerp (4B 9M), bu karşılaşmaların 10'unda 2+ gol yedi (ön elemeler hariç). Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında Fenerbahçe'den (5.22 xG) daha fazla gol beklentisi yakalayan sadece iki takım var: Bayer Leverkusen (6.22 xG) ve Marsilya (5.44 xG). Sarı-lacivertliler, bu gol beklentisi değerine karşılık sadece bir gol atabildi ve bu alandaki en yüksek negatif farkın sahibi konumunda (-4.22 xG). Fenerbahçe formasıyla çıktığı son beş resmi maçta beş gole doğrudan katkı sağlayan Diego Rossi (2 gol & 3 asist), bu süreçte sadece iç sahadaki Olympiakos karşılaşmasında tabelayı değiştiremedi. Bu sezon görev yaptığı 13 resmi maçta 12 gol atan Antwerp forveti Michael Frey, kariyerinde sadece iki sezonda daha yüksek sayıya ulaştı (2020/21'de 17 & 2017/18'de 16). Fenerbahçe'nin başında çıktığı son karşılaşmada Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Vitor Pereira, sarı-lacivertli ekiple üst üste iki resmi maç yenilgisi almadı (73 maç).
Fenerbahçe'de Jose Sosa için ayrılık kararı!
Teknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir kadro yapılanması inşa eden Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerle ilgili kararlar verilmeye başlandı. Sarı-lacivertlilerde sezonun sona ermesinin ardından Jose Sosa'yla yeni kontrat yapılmayacak ve yollar ayrılacak. 36 yaşındaki Jose Sosa'nın Fenerbahçe macerası en geç sezon bitimiyle sona erecek. Tecrübeli ismin futbola başladığı Estudiantes'e dönüp burada forma giydikten sonra yeşil sahalara veda etmesi bekleniyor. Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 42 maçta 4 gol attı, 3 de asist yaptı. (Akşam)
Fenerbahçe'nin 235. Avrupa maçı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 235. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 344 gol gördü.
Vitor Pereira: "İki takım için de çok önemli bir maç. 3 puan almak, bu gruptaki savaşı devam ettirmek için çok önemli. Yunanistan'da 2-1 kaybettiler, evlerinde Frankfurt'a 1-0 kaybettiler. Seviyelerin çok yakın olduğunu görüyoruz. Bizim için önemli bir maç." pic.twitter.com/HKXppGR2oO
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 121. maçını oynayacak. Kupa 2'de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı.
Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 21. maç
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı. Mesut Özil'e büyük övgü! Futbol tarihinin ilk 10'u içinde
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Rus basınında önemli bir haberde yer aldı. Soccer.ru'da yer alan habere göre Mesut Özil, dünya futbol tarihinin en değerli 10 ismi arasında yer aldı. Öte yandan bu listede Lionel Messi, Diego Maradona, Ronaldinho gibi isimler de bulunuyor. Soccer.ru adlı sitedeki, 'İnsanlar birer semboldür. Futbol dünyasının en ünlü ilk 10'u' başlıklı analizde Özil için, "İstatistikler yalan söylemez. Mesut Özil neslinin en üretken oyun kurucularından biriydi. Real Madrid'de önemli bir rol oynadı. Ancak; Arsenal'deki istatistikleri bir sürü soru işareti oluşturdu ve Premier Lig'de yeterli desteği alamadı. Özil, oynadığı takımların çoğunda ve Alman Milli Takımı'nda başarılar yaşadı. Tartışmalı bir karakter ama kimse Mesut Özil'in sahada başarısız olduğunu söyleyemez" ifadeleri kullanıldı. Pele, Messi, Zidane, Maradona, Bergkamp, Ronaldinho, Totti, Platini, Riquelme, Mesut Özil
Vitor Pereira'nın hedefi aynı!
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde sahasında Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira da daha önce yakaladığı başarıyı tekrarlamak istiyor. Fenerbahçe'yi daha önce de çalıştırdığı 2015-2016 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'ne iki maçta bir puan toplayıp başlayan Vitor Pereira, daha sonra oynanan 4 maçta 8 puan toplayarak, sarı-lacivertlileri gruptan çıkarmayı başarmıştı. Bu sezona da Eintracht Frankfurt beraberliği ve Olympiacos mağlubiyetiyle başlayıp 2 maç sonunda bir puan toplayan Portekizli hoca, kalan 4 maçta alacağı puanlarla bir kez daha gruptan çıkmanın planlarını yapıyor.
Attila Szalai'nin peşindeki 3 dünya devi!
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri çeken Attila Szalai, Avrupa devlerinin transfer radarında. Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'in, başarılı stoperi kadrolarına katmak istedikleri iddia edildi. Calciomercato'da yer alan habere göre defansında Chiellini ve Bonucci gibi iki tecrübeli stoperi bulunan İtalyan devi Juventus, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre İtalyan ekibi Ocak ayında Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir. Başarılı stopere talip olan diğer Avrupa devleri ise Chelsea ve Atletico Madrid. İki kulüp de Macar futbolcuyu transfer etmek istiyorlar. Macar futbolcu, kendisine duyulan ilgi için "Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer ilgisi olması güzel bir şey. Bu beni çok mutlu ediyor ancak buna takılmıyorum. Şu anda önümdeki hedefe odaklanıyorum, bir sonraki idmana, bir sonraki maça bakıyorum. Fenerbahçe'de çok çok mutluyum. Kariyerim açısından çok değerli bir noktaya geldim, burada gelişme şansı elde ettim ve çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullanmıştı