FB Antwerp Avrupa Ligi maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Antwerp maçı canlı exxen

FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI CANLI, TIKLAYIN

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.





İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek. Antwerp'de sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi'nin oynaması beklenmiyor.



Muhtemel 11



Fenerbahçe

Altay, Tisserand, Min-Jae, Szalai, Nazım, Sosa, Gustavo, Novak, Mesut, Pelkas, Berisha







Antwerp

Butez, De Laet, Engels, Almeida, Bataille, Verstraete, Yusuf Alhassan, Fischer, Benson, Frey, Samatta.

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek. Antwerp'de sakatlıkları bulunan Radja Nainggolan, Aurelio Buta ve Koji Miyoshi'nin oynaması beklenmiyor.Altay, Tisserand, Min-Jae, Szalai, Nazım, Sosa, Gustavo, Novak, Mesut, Pelkas, BerishaButez, De Laet, Engels, Almeida, Bataille, Verstraete, Yusuf Alhassan, Fischer, Benson, Frey, Samatta.

Vitor Pereira: "İki takım için de çok önemli bir maç. 3 puan almak, bu gruptaki savaşı devam ettirmek için çok önemli. Yunanistan'da 2-1 kaybettiler, evlerinde Frankfurt'a 1-0 kaybettiler. Seviyelerin çok yakın olduğunu görüyoruz. Bizim için önemli bir maç." pic.twitter.com/HKXppGR2oO



— Sporx (@sporx) October 21, 2021