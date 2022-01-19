FB Altay maçı HD izle canlı, Fenerbahçe Altay Canlı bein sports

FENERBAHÇE ALTAY MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Altay'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Hüseyin Göçek karşılaşmayı yönetirken mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.

Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.





84. kez karşı karşıya



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Altay, ligde 84. kez birbirlerine rakip olacak.



Fenerbahçe ile Altay arasında ligde şimdiye dek yapılan 83 maçın 49'unu sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 137 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.



İki takım arasında ilk yarı İzmir'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.



Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenen Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetlerine ulaştı.



İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak dikkati çekti.



5 futbolcu ceza sınırında



Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.



İstanbul'daki karşılaşmalarda Altay'ın 1 galibiyeti var



Fenerbahçe ile Altay'ın İstanbul'da oynadığı 41 karşılaşmada ev sahibi ekip 28, Altay 1 maçı kazanırken, 12 müsabakada eşitlik bozulmadı.



Fenerbahçe'nin 79 gol attığı bu müsabakalarda Altay fileleri 28 kez havalandırdı.



Altay, İstanbul'daki tek galibiyetini 2002-2003 sezonunda 1-0'lık skorla almıştı.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe

Berke, Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Mesut, Osayi, Serdar







Altay

Lis, Cebrail, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Rodriguez, Cesar, Bamba







Altay, Mert Nobre yola devam ediyor



Teknik direktör Mustafa Denizli'nin 21. hafta öncesinde takımdan ayrıldığı Altay, yoluna Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre ile devam ediyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Altay, ligde 84. kez birbirlerine rakip olacak.Fenerbahçe ile Altay arasında ligde şimdiye dek yapılan 83 maçın 49'unu sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 137 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.İki takım arasında ilk yarı İzmir'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenen Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetlerine ulaştı.İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak dikkati çekti.Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.Fenerbahçe ile Altay'ın İstanbul'da oynadığı 41 karşılaşmada ev sahibi ekip 28, Altay 1 maçı kazanırken, 12 müsabakada eşitlik bozulmadı.Fenerbahçe'nin 79 gol attığı bu müsabakalarda Altay fileleri 28 kez havalandırdı.Altay, İstanbul'daki tek galibiyetini 2002-2003 sezonunda 1-0'lık skorla almıştı.Berke, Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Mesut, Osayi, SerdarLis, Cebrail, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Rodriguez, Cesar, BambaTeknik direktör Mustafa Denizli'nin 21. hafta öncesinde takımdan ayrıldığı Altay, yoluna Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre ile devam ediyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda olan Andre Poko ile sakatlığı devam eden Serge Aka, mücadelede forma giyemeyecek. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cebrail Karayel'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



