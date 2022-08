FB Adana Demir maçı canlı link, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturacak. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli dışında eksik bulunmuyor.

: Altay; Alioski, Szalai, Henrique, Osayi; Arao, Zajc, Lincoln; Ferdi, Emre; Valencia

: Ertaç; Rodrigues, Rakitsky, Samet, Svensson; İnler, Ndiaye; Akintola, Belhanda, Onyekuru; Assombalonga

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi. Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı. Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak. Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti. Adana Demirspor ise Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlamış, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan başarılı file bekçisi Altay Bayındır ve geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Birçok takımın transfer listesinde olan 16 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Altay'ın, bonservis kazandırmadan takımdan ayrılmaması için maaşına da ciddi bir zam yapılacak. Milli kaleci Fenerbahçe'de 500 bin euro senelik ücret kazanıyor. Talipleri olan Zajc'tan da gelir elde etmek isteyen yönetim, yeni sözleşme ile kendini garantiye alacak.Dinamo Kiev'le 20 Temmuz'da oynanan ilk maçın 45. dakikasında kasığında yırtılma olan Serdar Aziz'in, Fenerbahçe'nin bay geçeceği 6. haftanın ardından forma giyebilecek düzeye geleceği belirtildi. Salonda bireysel olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli stoperin, bu hafta içerisinde saha koşularına başlaması bekleniyor. "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor, fizik olarak hazır olduğumda forma savaşında ben de olacağım" diyen Serdar Aziz'in tedavi sürecini teknik direktör Jorge Jesus da yakından takip ediyor. 31 yaşındaki oyuncu tam olarak iyileştiğinde Portekizli hocanın sağ stoperde ona görev vermesi bekleniyor.Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'la karşılacak olan Fenerbahçe'de, genç futbolcu Arda Güler ile ilgili bir gelişme yaşandı. Kasımpaşa karşısında 2 golle yıldızlaşan Arda Güler, aile bireylerinden birinin özel durumu nedeniyle izin aldı. 17 yaşındaki oyuncu, bu akşamki maçta kadroda olmayacak. Sarı-lacivetlilerin göz bebeği, ligde gol atan en genç oyuncusu olarak tarihe geçti, henüz 17 yaşında dünyaca ünlü yıldızların terlettiği 10 numaralı formayı sırtına geçirdi... Son olarak Kasımpaşa karşısında 69'da oyuna girip, 'Messi'vari 2 golüyle maça damgasını vurdu. Arda Güler, kariyer basamaklarını tek tek değil, adeta uçarak çıkıyor. Genç yıldız, kariyerinde ligde şu ana kadar 13 maçta 299 dakika süre aldı, 5 gol atıp, 3 asist yaptı. Arda, Süper Lig'de her 37 dakikada bir skor katkısı vererek müthiş bir istatistik yakaladı.Üst üste galibiyetlerle hem ligde hem Avrupa'da gaza basan Fenerbahçe'de hedef Adana Demirspor'un yenilmezliğine son verip liderliğe kurulmak. Kadıköy'deki maça tek bir hedefle çıkacaklarını söyleyen Jorge Jesus, ayağını gazdan çekmeyi düşünmüyor. Ofansif oyundan taviz vermek istemeyen Portekizli, rakibi şiddetli presle sahasında tutup oyunu rakip sahaya yıkmayı planlıyor. Jesus'un planları için en güvendiği isimler ise Osayi ile Ferdi. A. Demir'e baskı kurmayı planlayan Jesus, Valencia'yla da yakından ilgileniyor. 2 maça 4 gol sığdıran Ekvadorlu, bu zorlu maçta takımın en önemli gol silahı olacak. Beklentileri karşılıksız bırakmak istemeyen Valencia da, "Sadece gol değil, asistlerle de takıma katkı sağlamak istiyorum" açıklamasıyla hazır olduğunu ifade etti.Süper Lig'de 3. haftada bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik heyet bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Adana Demirspor'un hem kadro yapısı hem de lige 2'de 2 ile başlamalarıyla güçlü bir rakip olduğu vurgulanıyor. Özellikle bu akşamki mücadelenin psikolojik açıdan önemli olduğu kaydediliyor. Hatta sezon başında bile olsa, kırılma maçlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu akşam Kadıköy'de gelecek bir galibiyet ve liderliğe yükselme durumu, özgüven açısından önemli olacak, takımın ayağının daha sağlam yere basması anlamına gelecek.Austria Wien maçında adalesinde kas yorgunluğu sıkıntısı çeken Joshua King riske edilmeyecek. Tedavisine devam edilen Norveçli yıldız bugünkü maçta dinlendirilecek. Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleşti. Daha sonra saha çalışmalarına geçen futbolcular ısınma ve koşu hareketleri yaptı. İkinci bölümde şut ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenman noktalandı.Avrupa'da 5, ligde 2 maçı geride bırakan Fenerbahçe'de en büyük eksiklik santrfor gibi görünmesine ve yönetimin forvet aradığı bilinmesine rağmen, Jorge Jesus'un her maça farklı sistem anlayışıyla sahaya sürdüğü takımda en verimli bölgeler orta saha ve forvet oldu. Geride kalan 7 maçta atılan 16 golün 15'inde goller orta saha ve forvetlerden geldi. Geride kalan 7 resmi maçta takımın en golcü ismi 4 golle Enner Valencia olurken, 15 golün orta saha ve forvet oyuncularından gelmesi teknik direktör Jorge Jesus'un yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz sezon 38 maçta 73 gol atan sarı lacivertliler ligi 1.92 gol ortalamasıyla tamamlamıştı. Bu sezon sadece son iki müsabakada rakip filelere 8 gol bırakarak taraftarlarını coşturan sarı lacivertliler sezon öncesi en çok korkulan ve eleştirilen forvet hattından maksimum verim aldı. Forvet hattındaki bu verimin alınmasında rakibin oyun yapısına göre, Samandıra'da her maç için ayrı hücum varyasyonlarının denenmesinin etkisinin büyük olduğu öğrenildi. Maç başına 2.28 gol ortalamasını yakalayan Fenerbahçe'de yarın oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasının tüm takım için bu sezonun şimdiye dek olan bölümünün ciddi sınavı olarak görüldüğü gelen bilgiler arasında. Kanarya, ilk iki maçını kazanan rakibini devirerek taraftarı önünde de ilk Süper Lig galibiyetini alma amacında.Geride kalan 7 resmi maçın tamamında da 90 dakika sahada kalan tek futbolcu olarak Attila Szalai öne çıkarken, bu 7 karşılaşmada da görev yapan diğer futbolculardan Diego Rossi 527 dakika, Lincoln 372 dakika, Serdar Dursun 299 dakika sahada kaldı. Bir diğer dikkat çeken isimse Valencia... Ekvadorlu golcü geçen sezon Fenerbahçe'de ilk 7 resmi maçta 5 kez fileleri sarsmıştı. Yıldız futbolcu bu sezon da ilk 7 müsabakada 16 golün 4'üne imza attı.Fenerbahçe'de gelen her teknik direktörün vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla bu sezon da göz doldurmayı sürdürüyor. Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başaran milli futbolcu, denenen her sistemde formayı kapan ilk isim olmayı başardı. Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen Ferdi; hareketliliği, çevikliği ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle oynadığı hiçbir bölgede sırıtmadı. Geçen sezon başkan Ali Koç, sözleşmesini uzattığı oyuncusunun törende nasıl alternatifli bir isim olduğunu "İsviçre çakısı gibi, nereye koysan oynuyor" sözleriyle ifade etmişti. Sezona Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev maçında sol bekte başlayan 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Ümraniyespor karşılaşmasında Osayi'nin yerine sağ bekte oynadı. Önceki gün Austria Wien mücadelesinde ise orta sahanın sağında Jorge Jesus'un ilk tercihi oldu. Bu sezon oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, hangi mevkide görev yaparsa yapsın performansıyla teknik direktörünün yüzünü kara çıkarmadı.