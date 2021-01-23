Fazlı Tan: "Evimize mutlu şekilde dönüyoruz"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Adana Demirspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fazlı Tan: 'Evimize mutlu şekilde dönüyoruz'
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23 Ocak 2021 22:06
Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Adana Demirspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Ligin ikinci yarısındaki ilk 4 maçın zor olduğunu aktaran Tan, "Oyuncularımız zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet elde ettiler, onlarla gurur duyuyoruz. Ligin ilk 4 haftasında tamamen play-off potasında olan takımlarla oynayacağız. Oyuncularımız bunun bilincindeydi. Bugün kazanmak istiyorduk. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik almıştık, bu istikrarı ve çıkışı sürdürmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Rakibimize bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Evimize mutlu bir şekilde dönüyoruz. Aldığımız 3 puanla beraber, moralli bir şekilde haftaya oynayacağımız Altınordu maçına hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

 


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