Fazlı Tan: 'Evimize mutlu şekilde dönüyoruz'

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Adana Demirspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.



Ligin ikinci yarısındaki ilk 4 maçın zor olduğunu aktaran Tan, "Oyuncularımız zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet elde ettiler, onlarla gurur duyuyoruz. Ligin ilk 4 haftasında tamamen play-off potasında olan takımlarla oynayacağız. Oyuncularımız bunun bilincindeydi. Bugün kazanmak istiyorduk. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik almıştık, bu istikrarı ve çıkışı sürdürmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Rakibimize bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Evimize mutlu bir şekilde dönüyoruz. Aldığımız 3 puanla beraber, moralli bir şekilde haftaya oynayacağımız Altınordu maçına hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.



