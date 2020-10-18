Fazlı Tan: 'Bu galibiyet bizim için çok önemliydi'

TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, iç sahadaki ilk galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarındaki ilk galibiyeti aldıklarını dile getirdi.



Maça iki taraftın da kontrollü başladığını belirten Tan, şöyle konuştu:



"İlk yarıda iki taraf da pozisyon üretemedi. Biz erken bir golle öne geçtik. Rakibimiz daha sonra beraberliği yakaladı. İlk yarıda iki takım da keyif vermedi. İkinci yarı risk aldık. Oyuncularımıza soyunma odasına uyarıda bulduk. Tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir ikinci yarı oldu. Rakibimize pozisyon da vermedik. Net pozisyonlarımız vardı. Bu maç berabere bitse üzülecektik. Saha içindeki oyuncularımızın istek ve arzusundan dolayı mutlu olduk. Son dakikalarda da olsa golü bulduk. İç sahadaki ilk galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Sakatlık geçiren Vefa Temel'e bu galibiyeti hediye ediyoruz. Bu galibiyet takımımız için çok önemliydi. Hedefimiz yukarı doğru tırmanmak."



- Mesut Dilsöz: "Rakibin oyununa karşılık veremedik"



Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.



Çok kötü oynadıklarını ve sadece koşarak mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayan Dilsöz, "Oynamazsan, top sende kalmazsa, devamlı top rakipte kaldığı zaman maçtan puanla ayrılma şansın olmuyor. Tuhaf şekilde top bizde kalmadı, oynayamadık. Rakibin oyununa karşılık veremedik. Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maçtı. Berabere kalsaydık hak etmediğimiz bir beraberlik olurdu. Sorunumuz arkadaşlarımızın beyninde. Konuşarak halletmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



