Fazla kilolu olduğu için uzaklaştırma alan tek oyuncu: John "Hot Plate" Williams!

ClutchPoints'ten Ashish Mathur, NBA tarihinde, fazla kilolu olduğu için tüm sezon boyunca uzaklaştırma cezası alan tek oyuncu olan John "Hot Plate" Williams'ın hikayesini kaleme aldı.



Williams, LSU'daki üniversitede bir canavardı ve ortaya koyduğu üretimi, onun 1986 NBA Draftı'nda 12. sıradan seçilmesini sağlamıştı. Washington Bullets tarafından seçilmişti ve saha içinde yüzde 45.4 ile şut atarken, maç başına 9.2 sayı ve 4.7 ribaund ile oynamıştı.



Bullets ile ikinci sezonunda Williams ortalama 12.8 sayı ve 5.4 ribaundla oynamıştı, ancak kilosu bir sorun olmaya başlamıştı. Üçüncü yılında, "Hot Plate" 82 maçta 13.7 sayı ve 7.0 ribaund kaydetmişti. Kilosuna rağmen, Bullets için All-Star oyuncusu olma belirtileri gösteriyordu.



1989-90 sezonunda John Williams aslında bir süperstar gibi görünüyordu. Çapraz bağlarını kısmet koparmadan önce 18 maçta 18.2 sayı ve 7.6 ribaundla oynuyordu. Bundan sonra, Williams'ın basketbol kariyeri ve vücudu hiçbir zaman aynı olmamıştı.



Basketbol oynamadığı için, Williams sürekli yemek yemeye başlamıştı. Babası da trajik bir felç geçirmiş ve bu da Williams'ın Bullets ile sakatlık rehabilitasyonuna katılmasını durdurmuştu. Sakatlıklarından kurtulduğunda 127 kilodan fazlaydı. Bullets, hedef kilosuna her ulaştığında 'Hot Plate'e 200.000 dolar bonus verecekti. Ancak, Kaliforniyalı oyuncu bu hedefe bir kez bile ulaşmamıştı.



MENAJERİ, DAVA AÇMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ



1990-91 sezonunda 33 maçta oynadıktan ve ortalama 12.5 sayı ve 5.4 ribaund yakaladıktan sonra, LSU çıkışlı oyuncu bir daha Bullets forması giyememişti. Ekip, aşırı kilolu olduğu için 1991-92 sezonunun tamamı için ona uzaklaştırma cezası vermişti.



Williams 136 kilo civarındaydı. Bullets onun 117 kiloya düşmesini istemiş, ancak o gün hiç gelmemişti. Bir takas talep etmiş ve menajeri takımı dava etmekle bile tehdit etmişti.



Bullets sonunda 1992 Ekim ayında Williams'ı LA Clippers'a göndermişti. Clippers için iki sezon oynamış ve ortalama 6.3 sayı ve 4.1 ribaundla oynamıştı.



Los Angeles, 1994 yılının Haziran ayında Williams'ı serbest bırakmıştı. 1994-95 sezonunda Indiana Pacers için 34 maç oynamış ve emekli olmuştu.



John "Hot Plate" Williams, NBA kariyerinde ortalama 10.1 sayı, 5.1 ribaund ve 2.9 asist ile oynamıştı. Diyetini kontrol altında tutsaydı, bir All-Star kariyeri olabilirdi.



