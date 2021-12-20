Fazıl Say'dan Vitor Pereira tepkisi

Türkiye'nin ve dünyanın önemli piyanistlerinden olan Fazıl Say'dan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası flaş bir paylaşım geldi. Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü sanatçının paylaşımı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fazıl Say'dan Vitor Pereira tepkisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2021 12:03
Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı arşıya geldi. Nefes kesen maçta Fenerbahçe, Beşiktaş ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Zirve yarışında bu beraberlikle yaran Fenerbahçe'de taraftarından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli piyanistlerinden olan Fazıl Say'dan derbi sonrası flaş bir paylaşım geldi. Ünlü piyanist Fenerbahçe'nin tartışılan hocası Vitor Pereira için 'Bu Vitor'u hemen … hemen…' ifadelerini kullandı. 

Bu mesaj kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.