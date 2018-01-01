FaZe çok rahat

Kiev'de ikinci çeyrek final maçı turnuvanın favorilerinden FaZe Clan ile Renegades arasında oynandı. FaZe'in seçimi Inferno, beklenilenin aksine Renegades üstünlüğüyle başladı. Finn "karrigan" Andersen'in takımı ancak 5-0'dan sonra maça gerçek anlamda başladı ve üst üste rauntlarla ilk yarıyı 8-7 önde kapattı. İkinci yarı FaZe'in T pistol raunt galibiyetiyle başladı. Sonraki iki anti-eco raundunu da kazanan Avrupa karması takım skoru 11-7'ye kadar getirdi. Ancak Justin "jks" Savage ve Renegades'in pes etmeye niyeti yoktu. Sert CT savunması sonucu durum 13-13'te eşitlendi. Maçın sonlarıysa FaZe'in yıldızlarının kalite farkı sayesinde T üstünlüğüyle geçildi ve ilk harita skoru 16-13 oldu.



İkinci haritadaysa FaZe rakibine umutlanma şansı tanımadı. Pistol raunt mağlubiyetinden sonra Cache haritasını tamamen domine ederek zafere ulaşan yıldızlar topluluğu ismini Liquid'in ardından yarı finale yazdıran ikinci ekip oldu.



StarLadder i-League çeyrek final maçları G2 - mousesports ve Na'Vi - Astralis karşılaşmaları ile son bulacak.