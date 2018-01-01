FaZe çok rahat
StarLadder i-League çeyrek finalinde FaZe Clan rakibi Renegades'i zorlanmadan geçti.
Kiev'de ikinci çeyrek final maçı turnuvanın favorilerinden FaZe Clan ile Renegades arasında oynandı. FaZe'in seçimi Inferno, beklenilenin aksine Renegades üstünlüğüyle başladı. Finn "karrigan" Andersen'in takımı ancak 5-0'dan sonra maça gerçek anlamda başladı ve üst üste rauntlarla ilk yarıyı 8-7 önde kapattı. İkinci yarı FaZe'in T pistol raunt galibiyetiyle başladı. Sonraki iki anti-eco raundunu da kazanan Avrupa karması takım skoru 11-7'ye kadar getirdi. Ancak Justin "jks" Savage ve Renegades'in pes etmeye niyeti yoktu. Sert CT savunması sonucu durum 13-13'te eşitlendi. Maçın sonlarıysa FaZe'in yıldızlarının kalite farkı sayesinde T üstünlüğüyle geçildi ve ilk harita skoru 16-13 oldu.
İkinci haritadaysa FaZe rakibine umutlanma şansı tanımadı. Pistol raunt mağlubiyetinden sonra Cache haritasını tamamen domine ederek zafere ulaşan yıldızlar topluluğu ismini Liquid'in ardından yarı finale yazdıran ikinci ekip oldu.
StarLadder i-League çeyrek final maçları G2 - mousesports ve Na'Vi - Astralis karşılaşmaları ile son bulacak.
İkinci haritadaysa FaZe rakibine umutlanma şansı tanımadı. Pistol raunt mağlubiyetinden sonra Cache haritasını tamamen domine ederek zafere ulaşan yıldızlar topluluğu ismini Liquid'in ardından yarı finale yazdıran ikinci ekip oldu.
StarLadder i-League çeyrek final maçları G2 - mousesports ve Na'Vi - Astralis karşılaşmaları ile son bulacak.
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