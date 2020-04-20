Favipiravir nedir, etkin maddesi nedir (Plaquenil)

Sağlık Bakan Koca, yeni tip koronavirüs tedavisinde 'Favipiravir' ilacının olumlu etkisi üzerine konuştu. Peki, Favipiravir nedir, fiyatı nedir, eczanede bulunur mu, hangi ilaçlarda var sorusunun cevabı...





Bakan Koca, ""Devamında özellikle Favipiravir'i Çin daha çok entübe olan hastalar için kullanırken bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olabileceğini görüyoruz. Onun da özellikle yoğun bakıma geçişi düşürdüğünü ama esas yoğun bakım döneminde bizim personelimizin, çalışanlarımızın yoğun bakım pratiğinin de bunda önemli bir katkısının olduğunu görüyoruz. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın, yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz." dedi.

FAVİPİRAVİR NEDİR?



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Çin'den getirtilen ilaç ve hastalara uygulanan tedavilerle ilgili sozcu.com.tr'ye konuştu. "Türkiye'deki bütün hastanelerde vakalara, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlarda tedaviler uygulanıyor. Bunlar hastaların durumuna, hastalığın ağırlığına göre belirleniyor. Tedavide izlenecek yollar Bakanlığın oluşturduğu tedavi rehberine uygun olarak yapılıyor." şeklinde konuşan Prof. Dr. Özlü, Çin'den getirtilen ilaçla ilgili de bilgiler verdi:



Tedavide şu an kullandığımız bazı ilaçlar var. Bunlardan biri de Çin'den getirilen Favipiravir. Bu ilaç dünyada etkileri yeni gösterilmiş bir ilaç. Bunun Türkiye'ye gelmesi, kullanılması bizim için büyük bir avantaj. Hastalık karşısında bizi daha güçlü bir duruma getiriyor. Ancak bu ilaçlar sadece ağır hastalarda kullanılacak. Ayrıca bir yandan sıtma ilacını da tedavide kullanıyoruz.



Vatandaşlar sosyal medyadan ya da çevrelerinden duydukları 'corona virüsüne iyi geliyormuş' denilen ilaçları kesinlikle alıp kullanmamalı. COVID-19'un tedavisi tamamen hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde hasta için büyük bir risk oluşabilir.



Favipiravir

İlaç



AçıklamaT-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır.



Formül: C5H4FN3O2

Kimyasal formül: C5H4FN3O2

Molar kütle: 157.104 g·mol−1

ATC kodu: J05AX27 (Dünya Sağlık Örgütü)

PubChem Bileşik Kimlik Numarası: 492405

ChemSpider Kimliği: 431002



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T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir , Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.



FAVİPİRAVİR RESMİ AÇIKLAMA



T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir , Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.



Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang , yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in , hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.



Çin'deki klinik deneyler, " Favipiravir " isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse ( Kovid-19 ) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.



Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang , basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.



Cang , denemenin, Favipiravir'in , hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.



Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang , ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti.



Cang , " Favipiravir , 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu.



Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.



İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor.



Cang Şinmin ,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Bakan Koca, ""Devamında özellikle Favipiravir'i Çin daha çok entübe olan hastalar için kullanırken bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olabileceğini görüyoruz. Onun da özellikle yoğun bakıma geçişi düşürdüğünü ama esas yoğun bakım döneminde bizim personelimizin, çalışanlarımızın yoğun bakım pratiğinin de bunda önemli bir katkısının olduğunu görüyoruz. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın, yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz." dedi.Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Çin'den getirtilen ilaç ve hastalara uygulanan tedavilerle ilgili sozcu.com.tr'ye konuştu. "Türkiye'deki bütün hastanelerde vakalara, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlarda tedaviler uygulanıyor. Bunlar hastaların durumuna, hastalığın ağırlığına göre belirleniyor. Tedavide izlenecek yollar Bakanlığın oluşturduğu tedavi rehberine uygun olarak yapılıyor." şeklinde konuşan Prof. Dr. Özlü, Çin'den getirtilen ilaçla ilgili de bilgiler verdi:Tedavide şu an kullandığımız bazı ilaçlar var. Bunlardan biri de Çin'den getirilen Favipiravir. Bu ilaç dünyada etkileri yeni gösterilmiş bir ilaç. Bunun Türkiye'ye gelmesi, kullanılması bizim için büyük bir avantaj. Hastalık karşısında bizi daha güçlü bir duruma getiriyor. Ancak bu ilaçlar sadece ağır hastalarda kullanılacak. Ayrıca bir yandan sıtma ilacını da tedavide kullanıyoruz.Vatandaşlar sosyal medyadan ya da çevrelerinden duydukları 'corona virüsüne iyi geliyormuş' denilen ilaçları kesinlikle alıp kullanmamalı. COVID-19'un tedavisi tamamen hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde hasta için büyük bir risk oluşabilir.AçıklamaT-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır.: C5H4FN3O2: C5H4FN3O2: 157.104 g·mol−1J05AX27 (Dünya Sağlık Örgütü): 492405431002T-705,veyaolarak da bilinen, Japonya'nın Toyamatarafından birçok RNA virüsüne karşıile geliştirilen birilaçtır. ŞubatÇin'de ortaya çıkanhastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.T-705,veyaolarak da bilinen, Japonya'nın Toyamatarafından birçok RNA virüsüne karşıile geliştirilen birilaçtır. Şubat Çin 'de ortaya çıkanhastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.Çin UlusalGeliştirme Merkezi Başkanı, yapılan klinik deneylerde, hafifiçin iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.Çin'deki klinik deneyler, "" isimli bir ilacın, yeni tip) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.Çin'inkanalının haberine göre Çin UlusalGeliştirme Merkezi Başkanı, basına yaptığı açıklamada,kentinde 80 yeni tiphastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti., denemenin,, hafifiçin iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti., "bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu.Açıklamada,dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.İyileşmenin ardındankişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor.,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardanlaboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.

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