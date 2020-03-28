Faturalar ertelenecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ertelenip ertelnemeyeceğiyle ilgili sosyal medyada bir takım yorumlar yapılırken, flaş bir haber gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ın Meclis'ten faturaları 1 yıl erteleme yetkisi aldığı öne sürüldü.Fox TV'den İsmail Küçükkaya, sabah bülteninde canlı yayın sırasında faturalarla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. İsmail Küçükkaya canlı yayın sırasında "Kaynaklarımız şunu söylüyor, gereklilik görülürse koronavirüs zamanında sayın Cumhurbaşkanımız 'Fatura erteleme' yetkisini kullanabilir diyorlar. Bugün itibariyle bu yetki Cumhurbaşkanı'na geçti. Gerekirse, 'Vatandaşım, esnafım zor durumda su, elektrik, doğalgaz faturalarını 1 ay, 3 ay, 1 yıl erteliyorum' diyebilir." ifadelerini kullandı.