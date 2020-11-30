Fatmagülün suçu ne nerede çekildi?

Fatmagülün suçu ne dizisinin nerede çekildiği, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi merak ediliyor. İşte Fatmagülün suçu ne dizisiyle ilgili tüm merak ettikleriniz...

30 Kasım 2020 14:56
Fatmagülün suçu ne nerede çekildi?
Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010 yapımı Türk drama televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010'da Kanal D'de yayımlandı.

Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır.

Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.
FATMAGÜLÜN SUÇU NE NEREDE ÇEKİLDİ?

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül'ü Beren Saat, Kerim'i Engin Akyürek canlandırmaktadır. Filmin çekimleri ilk önce Çeşme'de başladı ardından İstanbul'da devam etti. Dizi, 21 Haziran 2012'de ekranlara veda etti.

Müzik

Dizi Müziklerini ise Toygar Işıklı yapmıştır.


Oyuncu kadrosu

Beren Saat
Fatmagül

Engin Akyürek
Kerim

Sumru Yavrucuk
Ebe Nine

Musa Uzunlar
Reşat

Fırat Çelik
Mustafa

Murat Daltaban
Münir

Buğra Gülsoy
Vural

Kaan Taşaner
Erdoğan

Engin Öztürk
Selim

Deniz Turkali
Perihan

Seda Güven
Meltem

Veda Yurtsever İpek
Ender

Esra Dermancıoğlu
Mukaddes

Bülent Seyran
Rahmi

Aziz Sarvan
Turaner

Mehmet Uslu
Rıfat

Diğer Haberler

Guardiola, artık futboldan zevk alamıyor Manchester City

Guardiola, artık futboldan zevk alamıyor
Ankaragücü'nde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı Ankaragücü

Ankaragücü'nde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig performansını mumla arayan 8 futbolcu Trabzonspor

Süper Lig performansını mumla arayan 8 futbolcu
Julian Nagelsmann: 'Başakşehir tehlikeli bir takım' Şampiyonlar Ligi

Julian Nagelsmann: "Başakşehir tehlikeli bir takım"
Şehirlerarası yasak var mı? Gündem

Şehirlerarası yasak var mı?
Berberlere yasak gelecek mi? Gündem

Berberlere yasak gelecek mi?
Yeni korona kararları (yasak gelecek mi?) Gündem

Yeni korona kararları (yasak gelecek mi?)
Fabrice N'Sakala: 'Müthiş sol ayağımla yapıştırdım' Beşiktaş

Fabrice N'Sakala: "Müthiş sol ayağımla yapıştırdım"
Giresunspor'un hocası Hakan Keleş: 'Altay karşısında sonuna kadar savaşacağız' Spor Toto 1. Lig

Giresunspor'un hocası Hakan Keleş: "Altay karşısında sonuna kadar savaşacağız"
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
2

İzmit Belediyespor'un Avrupa maçlarına Kovid-19 engeli
3

Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
4

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'e katılamıyor
5

Ana okullarında uzaktan eğitime geçildi
6

Bergama Belediye'de 4 futbolcunun Kovid testi pozitif çıktı
7

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
8

Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında açıklama
9

Voleybolda Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması ertelendi
10

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
yukarı ok