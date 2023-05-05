Fatma Şahin: 'Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklandım'

Kadınlar Süper Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında ALG Spor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta takımın önemli isimlerinden Fatma Şahin, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yarı finale yükselmek istediklerini dile getiren Fatma Şahin, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Oynadığımız ligin lideri ve aynı zamanda geçen sezonun şampiyonu. Saygı duyuyoruz ancak biz de çok iyi hazırlandık. İnşallah yarı finale çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Futbola başlama hikayesini de anlatan tecrübeli file bekçisi, "Benden bir yaş büyük ablam var. Onunla okula gidip, gelirdik. Okuldan geldikten sonra ablam ödevlerini yapmak isterdi ben de sürekli dışarı çıkmak isterdim. Hiperaktif bir çocuktum. Dışarı çıktığım zaman da etrafımda çok fazla kız arkadaş göremedim. Çocukken inanılmaz iyi bir yerde oturmuyorduk. Daha sonra erkeklerin futbol oynadığını gördüm. Önce kaldırımda onları izliyordum, beni aralarına aldılar, davet ettiler. Onlarla birlikte futbol oynamaya başladım, o günden beri de futbolu hiçbir zaman bırakmadım. 15 yaşındayken, okuldaki bir arkadaşımın vasıtasıyla bir takıma gittim. Futbol kariyerim 2005 yılında lisansı olarak başladı" ifadelerini kullandı.

Futbola oyuncu olarak başladığını ancak bir hazırlık maçında kaleye geçtikten sonra eldivenleri hiç bırakmadığını belirten Fatma Şahin, "Ortaokulda takıma gittiğimde önce oyuncu olarak oynuyordum. Bu takım o zaman lisanslı bir takım değildi. Sadece kendi aramızda maçlar yapıyorduk. Hocamız bize bir hazırlık maçı oynayacağımızı söyledi. "Lisanslı bir takımla hazırlık maçı yapacağız, eğer sizi beğenirlerse lisanslarınızı çıkartacaklar. Sonrasında milli takım şansınız dahi olabilir. Yalnız bir şeyimiz eksik, maç yapacağız ama kalecimiz eksik" demişti. Biz kendi antrenmanlarımızda kaleye erkek birisini geçiriyorduk. Sonrasında boyum uzun olduğu için ben de elimi kaldırdım. O günden sonra da bir daha kaleyi hiç bırakmadım" dedi.

Futbolculuğun yanı sıra İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yaptığını da sözlerine ekleyen Fatma Şahin, şöyle konuştu:

"8 yıldır aynı zamanda Beden Eğitimi öğretmenliği de yapıyorum. Bunun ilk 3 senesi Gaziantep'te geçti. Gaziantep'te öğretmenlik yaparken, ilk 2 sene Antalya'da oynadım. Son yılda ise Konak Belediyespor'da görev yaptım. Benim için o süreçte her hafta deplasmandı. Bundan dolayı inanılmaz zorlanıyor ve yoruluyordum. Futbola olan tutkum, bir şeyleri başarma isteğim ve benden sonra gelecek nesillere iyi örnek olmak adına bu zorlukların üstesinden geldim. Şu anda çalıştığım okul ve antrenman saham aynı ilde. Bu tür problemleri yaşamıyorum ama daha öncesinde bunun sıkıntısını yaşamıştım."

Görev yaptığı okullarda sporla ilgilenen kız çocuklarına elinden geldiğince yardımcı olduğunu dile getiren tecrübeli kaleci, şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığım okullarda öğrencilerim ve velilerim hemen geliyorlar yanıma. Öğrencilerime kendimi tanıttıktan sonra ertesi gün yanıma internetten fotoğrafımı çıkartmış bir şekilde yanıma geliyorlar. Bu inanılmaz derecede bana mutluluk veriyor. O duyguları tarif etmek biraz zor. Çok gururlanıyor ve mutlu oluyorum. Özellikle futbol oynayan kız çocuklarını gördüğüm zaman, bizim kendi takımımızın altyapısına yönlendiriyorum. Bu sadece futbol değil. Basketbola da gönül vermiş olabilir. Velilerle irtibata geçip, öğrencilerimi yönlendiriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor."

Diğer kulüplerin kadın futbol şubelerinin açılmasıyla desteğin biraz daha da arttığını ancak kadın futboluna daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade eden Fatma Şahin, "Çok zorluklar çekmiş bir kadın futbolcuyum. Ancak son 3, 4 sezondur futbol federasyonunun desteği ve kulüp başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin diğer kulüp başkanlarına çağrısıyla, özellikle büyük kulüpler kadın futbol şubeleri açtı. Bundan dolayı da yaklaşık 2 sezondur eskisi gibi karalar bağlamıyor ve umutsuz bakmıyoruz. Şu anda daha fazla destek veriliyor. Örneğin, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, son 3-4 sezondur farklı illerde futbol köyleri kampları düzenliyor. Bu sayede de kadın futboluna alttan güzel güzel, minik minik kız futbolcular geliyor. Bu da beni gelecek yıllar için gerçekten umutlandırıyor" dedi.

Avrupa'daki kadın futboluyla, Türkiye'deki kadın futbolu arasında önceden çok fazla fark olduğunu ancak bunun yavaş yavaş kapandığını söyleyen Fatma Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa ile aramızdaki makas çok açıktı. Şu anda yavaş yavaş kapatıyoruz. Ancak bunu hep birlikte yapmalıyız. TFF, büyük kulüpler, medya hep beraber taşın altına elimizi koymalıyız. Altyapılardaki kız çocuklarına önem vermeliyiz. Avrupa'da kadın futbolu inanılmaz bir hal almış şekilde. Kadın maçlarını yayınlayarak, haberlerini daha fazla yaparak, hep birlikte el ele gelecek yıllarda Türkiye'deki kadın futbolunu Avrupa seviyesine getirebiliriz. Tabii ki şu anda farklılar var" diye konuştu.

Şu anda Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklandığını ifade eden Fatma Şahin, milli takımda da yeniden forma giymek istediğini söyledi. Fatma Şahin, "Milli takımda son kadroya dahil edilmedim. Ama bu bir daha çağırılmayacağım anlamına gelmiyor. Ligimiz şu anda devam ediyor. İyi olanlar kadroya dahil ediliyor. Ben de yeniden milli takıma gitmek istiyorum. Şu an tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Ligi 4'üncü sırada bitirdik ama bu bizim için çok önemli değil. Şimdi play-off'lar var. Basketbolda da böyle. Normal sezonda kötü oynasanız da play-off'larda şampiyon olabiliyorsunuz. Bizim aklımız, fikrimiz şampiyonlukta. Önümüzde futbola doyacağımız, keyif alacağımız maçlarımız var. Maç maç bakıyoruz. Tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Lig bittikten sonra da bakacağız. Öğretmenim ama belki yurt dışı olabilir" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemlerde yurt dışından transfer teklifleri aldığına belirten Fatma Şahin, "Daha önce İsviçre'nin Basel takımından teklif aldım. Ancak o dönemde Türkiye'deki bir takımı tercih etmiştim. Gelecekte ne olur belli olmaz. Şu anda Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Lig bittikten sonra, hayat neler getirir bilemeyiz" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarların kendilerine çok destek olduğunu ifade eden Fatma Şahin, sözlerini şöyle noktaladı:

"Taraftarlarımızı çok seviyorum. Bütün maçlarımıza gelip, destek veriyorlar. Hiçbir zaman unutmadığım bir anı var. Biz Hakkari'deki maça gidememiştik yollarda dolayı. Onlar bizden önce gidip, 'Biz gedik, neredesiniz' diye Hakkari tabelasının önünde fotoğraf çektirmişler. Bizi her zaman destekliyorlar biliyorum ama bu play-off'larda onlara daha çok ihtiyacımız var. Onlar bizim itici gücümüz. Bizi destekleme devam etsinler. Kim bilir belki de bu sene şampiyon Beşiktaş yazdırırız."