Fatma Danabaş çeyrek final şansını kaybetti

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta kadınlar bireysel W1 kategorisinde 8'li eleme turunda Fatma Danabaş, ABD'den Lira Coryell'le elendi.
Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Fatma Danabaş, ABD'li rakibi Coryell'le karşılaştı.
Rakibine 126-115 yenilen Danabaş, çeyrek finale yükselme şansını kaybetti.
Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Fatma Danabaş, ABD'li rakibi Coryell'le karşılaştı.
Rakibine 126-115 yenilen Danabaş, çeyrek finale yükselme şansını kaybetti.