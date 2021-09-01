Fatma Danabaş çeyrek final şansını kaybetti

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçulukta kadınlar bireysel W1 kategorisinde Fatma Danabaş, ABD'li Coryell'le elendi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatma Danabaş çeyrek final şansını kaybetti
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01 Eylül 2021 09:48
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta kadınlar bireysel W1 kategorisinde 8'li eleme turunda Fatma Danabaş, ABD'den Lira Coryell'le elendi.

Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Fatma Danabaş, ABD'li rakibi Coryell'le karşılaştı.

Rakibine 126-115 yenilen Danabaş, çeyrek finale yükselme şansını kaybetti.


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