Fatih Ürek ile Demet Akalın neden kavga etti? Fatih Ürek ile Demet Akalın'ın kavgası Magazin haberleri

Magazin dünyasının iki ismi Fatih Ürek ile Demet Akalın kavga etti! Fatih Ürek'in ablasının cenazesine gitmeyen Demet Akalın, birlikte tatile gittiği Fatih Ürek için arkamdan konuşup çocuğuma beddua ettiniz iddiaları ile gündeme gelmişti.Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı aradığını ve kendisine "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini söyleyen Ürek, "Demet Akalın benim için bitmiştir!" dedi.Birlikte tatile giden Demet Akalın ve Fatih Ürek'in tatil dönüşü araları açılmıştı.Eşi Okan Kurt'la boşanma aşamasında Akalın'ın yanında olduğunu söyleyen Ürek, "Kötü günlerinde yanındaydım, her zaman. Yine kötü gününde yanında olurum, Allah göstermesin. Kendi tercihi, insanlara sen bunu niye yaptın diyemem. Garip bir tutumu var, garip davranışlar sergiliyor. Sadece bana değil, ben ona yakınım, küs falanda değilim. Başkaları bunu diyemez mesafeli olurlar. Şöyle söyleyeyim, yaşlar gelip geçiyor, fındık gibi gençler çıkıyor, sahnelere, özellikle pop müzikte. Daha sevgi dolu olması gerekiyor. Bunu yüzüne de söylerim yani" diye konuştu."Tilki? O senin işindir" diyen Akalın, Ürek'e şöyle cevap verdi: "Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim. Kim sana böyle bir söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!!!"