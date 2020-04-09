Fatih Ürek ile Demet Akalın neden kavga etti? Fatih Ürek ile Demet Akalın'ın kavgası Magazin haberleri

Magazin haberlerinde en çok Fatih ürek ile Demet Akalın'ın kavgası gündem oldu. Peki Fatih Ürek ile Demet Akalın neden kavga etti? işte ayrıntılar..

09 Nisan 2020 20:39
Fatih Ürek ile Demet Akalın neden kavga etti? Fatih Ürek ile Demet Akalın'ın kavgası Magazin haberleri
Magazin dünyasının iki ismi Fatih Ürek ile Demet Akalın kavga etti! Fatih Ürek'in ablasının cenazesine gitmeyen Demet Akalın, birlikte tatile gittiği Fatih Ürek için arkamdan konuşup çocuğuma beddua ettiniz iddiaları ile gündeme gelmişti.
FATİH ÜREK: "DEMET AKALIN BENİM İÇİN BİTMİŞTİR"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı aradığını ve kendisine "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini söyleyen Ürek, "Demet Akalın benim için bitmiştir!" dedi.

DEMAT AKALIN VE FATİH ÜREK ARASINDA NELER OLMUŞTU?

Birlikte tatile giden Demet Akalın ve Fatih Ürek'in tatil dönüşü araları açılmıştı.Eşi Okan Kurt'la boşanma aşamasında Akalın'ın yanında olduğunu söyleyen Ürek, "Kötü günlerinde yanındaydım, her zaman. Yine kötü gününde yanında olurum, Allah göstermesin. Kendi tercihi, insanlara sen bunu niye yaptın diyemem. Garip bir tutumu var, garip davranışlar sergiliyor. Sadece bana değil, ben ona yakınım, küs falanda değilim. Başkaları bunu diyemez mesafeli olurlar. Şöyle söyleyeyim, yaşlar gelip geçiyor, fındık gibi gençler çıkıyor, sahnelere, özellikle pop müzikte. Daha sevgi dolu olması gerekiyor. Bunu yüzüne de söylerim yani" diye konuştu.

DEMET AKALIN'DAN FATİH ÜREK İÇİN YANIT

"Tilki? O senin işindir" diyen Akalın, Ürek'e şöyle cevap verdi: "Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim. Kim sana böyle bir söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!!!"

Kaynak: Sporx.com

Diğer Haberler

Mesut Özil'den itiraflar Arsenal

Mesut Özil'den itiraflar
Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır Gündem

Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır
Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır? Gündem

SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır?
FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi Futbol

FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi
Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para? Gündem

Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para?
Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon? Gündem

Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon?
Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır? Gündem

Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır?
Daha fazla göster
1

Infantino: "Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez"
2

Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte yanıtı
3

Koronavirüsün ardından şimdi de çekirge endişesi
4

Türkiye'den İngiltere'ye yardım!
5

Top sektirirken az daha sakatlanıyordu
6

Şov yaparken evin camını kırdı
7

Göztepe'de antrenmanlar 20 Nisan'da başlayacak
8

Gençlik Merkezleri'nde "koruyucu maske" üretimi devam ediyor
9

Yasir Subaşı, koronavirüs günlerinde evdeki çalışmalarını anlattı
10

Tekvando Milli Takımı sporcularından "Evde kal" çağrısı
yukarı ok