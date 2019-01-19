Fatih Terim'siz ligde son kez

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'den yoksun durumda ligdeki son maçına MKE Ankaragücü önünde çıktı.Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 10 maç men cezası verilen Terim, 9. kez bir resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı.MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyen tecrübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.