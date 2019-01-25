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Fatih Terim'in zemin endişesi!

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Bornova Stadyumu'nun zemininin yeni sakatlıklara neden olabileceğinden endişeleniyor.

Fatih Terim'in zemin endişesi!
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25 Ocak 2019 13:06
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i, Göztepe'nin sahası Bornova Stadyumu'ndaki zemin düşündürüyor.

Bornova Stadyumu'ndaki zeminin iyi olmaması ve üstelik 23 Ocak'ta Antalyaspor ile bir kupa maçı oynanması sonrası zeminin daha da kötü hale geldiği öğrenildi. Fatih Terim'in bu bilgi sonrası tedirginlik yaşadığı ve zaten dar olan kadronun sakatlıklarla daha da daralmasından korktuğu kaydedildi.

Faih Terim'in bu nedenle futbolcularına uyarılarda bulunduğu, çeşitli ekipmanlarla sakatlığın önüne geçilmeye çalışılacağı belirtildi.

Galatasaray ile Göztepe, 26 Ocak 2019 Cumartesi saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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