Fatih Terim'in yüzünü güldüren ikili

Derbi öncesi G.Saray'da gözler de sakat oyuncularda. Haftalardır sakatlıklarla boğuşan teknik heyet, bazı isimlerin düzelmesi ve oynama ihtimallerinin belirmesi ile birlikte umutlandı.Emre ve Nagatomo'nun oynama ihtimallerinin olmadığı zaten bilinen bir durum. Ancak sağlık heyetinin çalışmaları ve oyuncuların da hırsı ile Onyekuru ve Feghouli oynayacak duruma geldi. Ayrıca Belhaanda'nın da sakatlığından eser kalmadı.Bu isimlerin dışında Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un durumları ise hala soru işareti... Oynama ihtimalleri yüzde 50 olan iki oyuncunun durumları bugün yapılacak kontroller ve idman sonrasında netleşecek. Ancak iki oyuncunun da maçı yarıda bırakma ihtimali Fatih Terim'i tedirgin ederken tam olarak hazır olmamaları halinde forma verilmeyecek.Durumu belirsiz olan bir diğer isim ise Fernando. Brezilyalı oynamak için ısrarcı ve teknik heyete de bu durumu ısrarla dile getiriyor. Fakat Fernando'nun sakatlığının tam olarak iyileşmemesi nedeniyle derbide forma giymesi çok uzak bir ihtimal.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün yapılan idmanda oyuncuları ile kısa bir toplantı da yaptı. Deneyimli teknik adam, son iki haftada kaybedilen 5 puana dikkat çekerken şu ifadelerle oyuncularına tatlı sert uyarıda bulundu:"Bu maç bizim çıkış karşılaşmamız olacak. Sadece derbi maçı olarak bakmayın aynı zamanda Schalke ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşmanın da bir provası olacak. İki haftadır kazanamıyoruz ve taraftarımızın önünde kendi stadımızda kazanmak zorundayız. Rakibin durumu, orada yaşananlar bizi ilgilendirmiyor. Bu bir derbi maçı. Herkes bu maçın öneminin ve ciddiyetinin farkına varsın."