Fatih Terim'in yüzünden düşen bin parça

Rizespor deplasmanında kabus gibi bir gece yaşayan Galatasaray, hem şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı hem de Muslera ile Andone'yi kaybetti. Büyük şok yaşayan Galatasaray'da, Gaziantep maçı idmanı esnasında Fatih Terim ve futbolcuların yüzünden düşen bin parçaydı

Haber; Takvim
Fatih Terim'in yüzünden düşen bin parça
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16 Haziran 2020 10:54
Rizespor önünde hem şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan hem de Muslera ile Andone'yi kaybeden Galatasaray'da Gaziantep maçının hazırlıkları başladı. Yaşanan büyük şok dünkü idmanda Fatih Terim ve futbolcuların yüzüne yansıdı. Antrenmanda kimsenin ağzını adeta bıçak açmazken, büyük moral bozukluğunun kalan haftalara nasıl etki edeceği merak konusu.
 
TERİM ADETA YIKILDI

İmparator, Rize deplasmanında yaşananlar nedeniyle dünkü idmanda çok moralsizdi.

 
 
 
Fatih Terim'in yüzünden düşen bin parça
Rizespor önünde hem şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan hem de Muslera ile Andone'yi kaybeden Galatasaray'da Gaziantep maçının hazırlıkları başladı. Yaşanan büyük şok dünkü idmanda Fatih Terim ve futbolcuların yüzüne yansıdı.
Rizespor önünde hem şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan hem de Muslera ile Andone'yi kaybeden Galatasaray'da Gaziantep maçının hazırlıkları başladı. Yaşanan büyük şok dünkü idmanda Fatih Terim ve futbolcuların yüzüne yansıdı. Antrenmanda kimsenin ağzını adeta bıçak açmazken, büyük moral bozukluğunun kalan haftalara nasıl etki edeceği merak konusu.
TERİM ADETA YIKILDIİmparator, Rize deplasmanında yaşananlar nedeniyle dünkü idmanda çok moralsizdi.
 
 


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