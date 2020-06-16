Fatih Terim'in yüzünden düşen bin parça

Rizespor önünde hem şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan hem de Muslera ile Andone'yi kaybeden Galatasaray'da Gaziantep maçının hazırlıkları başladı. Yaşanan büyük şok dünkü idmanda Fatih Terim ve futbolcuların yüzüne yansıdı. Antrenmanda kimsenin ağzını adeta bıçak açmazken, büyük moral bozukluğunun kalan haftalara nasıl etki edeceği merak konusu.

TERİM ADETA YIKILDI









İmparator, Rize deplasmanında yaşananlar nedeniyle dünkü idmanda çok moralsizdi.

Fatih Terim'in yüzünden düşen bin parçaRizespor önünde hem şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan hem de Muslera ile Andone'yi kaybeden Galatasaray'da Gaziantep maçının hazırlıkları başladı. Yaşanan büyük şok dünkü idmanda Fatih Terim ve futbolcuların yüzüne yansıdı.Rizespor önünde hem şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan hem de Muslera ile Andone'yi kaybeden Galatasaray'da Gaziantep maçının hazırlıkları başladı. Yaşanan büyük şok dünkü idmanda Fatih Terim ve futbolcuların yüzüne yansıdı. Antrenmanda kimsenin ağzını adeta bıçak açmazken, büyük moral bozukluğunun kalan haftalara nasıl etki edeceği merak konusu.TERİM ADETA YIKILDIİmparator, Rize deplasmanında yaşananlar nedeniyle dünkü idmanda çok moralsizdi.