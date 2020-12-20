Fatih Terim'in yerine kulübede kim olacak?

Ceza almasına kesin gözüyle bakılan Fatih Terim'in yerine, salı günkü Göztepe maçında takımı Levent Şahin yönetecek. Fatih hocanın 1 numaralı yardımcısı ve ekibindeki en güvendiği isim olan Şahin, oyuncuları bu kritik mücadeleye özel olarak hazırlayacak.

Haber; Fanatik
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Fatih Terim'in yerine kulübede kim olacak?
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20 Aralık 2020 11:30
Galatasaray'da mecburi görev değişikliği... Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza almasına kesin gözüyle bakılan teknik patron Fatih Terim'in yerine, Göztepe karşısında takımın başında Levent Şahin olacak.

Fatih hocanın 1 numaralı yardımcısı ve ekibindeki en güvendiği isim konumunda olan Şahin, A Milli Takım'daki görevinden bu yana Terim'le birlikte. Akademik geçmişi bulunan, aynı zamanda analiz ve raporlama ekibinin de başında yer alan Levent hoca, antrenmanlar sırasında da en yoğun eforu sarf eden antrenör olarak ön plana çıkıyor. Levent Şahin, özellikle sezon başında Süper Lig kulüplerinden teklifler almasına rağmen, yola Fatih hocayla devam etmeyi seçmişti.

Maçın hakemini eleştirdi

Son yaptığı basın toplantısında da Terim'in haksız yere oyundan atıldığını dile getiren Şahin, "Diğer kulübelere ve teknik adamlara da bakılmalı ve sonra bu olay değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Dile getirmek istemiyorum ama hakemin çok iyi niyetli olduğunu söyleyemiyorum. Gördüğümüz farklı olaylar var. Olaylar böyle olunca, sonucun önüne geçen bir hakem izledik maalesef" demişti.







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