Fatih Terim'in yeni sürprizi: Ömer Bayram

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.Sarı kırmızılılarda karşılaşma öncesinde kaptan olacak isim merak ediliyordu.Teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes'in ardından kaptan olarak Younes Belhanda'yı görevlendirmişti. Ankaragücü maçında ise kaptan Ömer Bayram olduGeçtiğimiz hafta Erzurumspor maçında bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü maçında ise kaptanlık pazubendinin sahibi olarak dikkat çekti