Fatih Terim'in yeni sezon şifreleri!

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İsviçre'de hem antrenmanlarda hem de Wil ve PSV ile oynanan hazırlık maçlarında öğrencilerini izleyenTeknik Direktörüyeni sezon öncesi kadronun eksik yanlarını çıkardı.Profesyonel ekibiyle geçen sezonun ikinci yarısında temelini attıkları pozitif futbolu daha da ileri taşımak için yoğun bir mesai harcayan tecrübeli teknik adam kadroda ve oynanan futboldaki aksayan tarafları tespit ederken, bunları gidermeye uğraştığı öğrenildi.Terim'in ilk hedefi sınırlı kadro olacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, 500 dakika üzerinde süre alabilen 14 kişilik sınırlı kadroya Onyekuru ve Muğdat'ı da katarak bu sayıyı 18'e çıkacak. İkinci olarak ise Terim kaybettikten sonra topun geri alınma süresini 9 saniyenin altına çekmek istiyor. Ardından tecrübeli çalıştırıcı merkez oyuncuların skora katkısını artıracak. Terim, geçen sezon sadece 6 gol atabilen oyuncuların katkısının yükselmesini hedefliyor.Geçen sezon Fatih Terim'in gelişinin ardından daha atak bir futbol oynayan ve öne koşularda ligin en iyisi olmayı başaran sarı-kırmızılılarda geriye koşularda da en iyi olmak amaçlanacak.Fatih Terim'in son hedefi ise ligin ikinci yarısıyla 2 metre kısalan takımın boyunu daha da kısaltmak ve savunmayı kaleye daha da uzaklaştırmak.