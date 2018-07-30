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Fatih Terim'in yeni prensi: Henry Onyekuru!

Galatasaray'da çıktığı 3 hazırlık maçında 2 gol atan yeni transfer Henry Onyekuru, daha sezon başlamadan beklentileri fazlasıyla karşıladı. Onyekuru'nun en büyük artıları; hızı ve hücum hattında çok yönlü oynaması.

Fatih Terim'in yeni prensi: Henry Onyekuru!
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30 Temmuz 2018 08:25
Henry Onyekuru... Bonservisi alınan Nagatomo ve genç kaleci Emircan dışında Galatasaray'ın tek transferi olan Nijeryalı futbolcu, son oynanan Club Africain maçında da ağları havalandırdı.

Çıktığı 3 hazırlık karşılaşmasında 2 gol atan Onyekuru, hem bitiriciliği hem de müthiş hızıyla fark yarattı. Sezon başlamadan beklentilere fazlasıyla cevap veren 22 yaşındaki futbolcunun en büyük artısı ise hücum hattında çok yönlü oynaması.

Her iki kanadın yanı sıra forvet arkasında ve ileri uçta da görev yapabilen Onyekuru, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezondaki jokeri olacak.

Terim'in planı...

İmparator zaman zaman 4-4-2 sistemine dönmeyi düşünürken, bu planda yardımcı forvet olarak Onyekuru'yu görüyor.

1 sezonluğuna Everton'dan kiralanan Onyekuru, özellikle Şampiyonlar Ligi arenasına çıkmak için sabırsızlanıyor.

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