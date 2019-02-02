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Fatih Terim'in yeni kontratının neden TFF'de gözükmediği ortaya çıktı

Galatasaray son 1 aydır transfere kilitlendi fakat teknik direktör Fatih Terim'in 16 Ekim 2018'de imzaladığı 2+3 yıllık kontratın neden TFF'de gözükmediği de merak ediliyordu.

Kaynak: Sabah
Fatih Terim'in yeni kontratının neden TFF'de gözükmediği ortaya çıktı
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02 Şubat 2019 11:00
Fatih Terim'in 105 gün önce Türk Telekom Stadı'nda attığı imza KAP'a bildirildi ancak TFF'nin kuralına göre; yeni kontratın işleme konulması için imzanın ara dönemde atılmaması gerekiyordu. Bu nedenle yeni kontrat işlenmedi.

31 MAYIS 2019'DA BİTİYOR

TFF'nin teknik adamların ara dönemlerde uzatılan mukavelelerini sözleşme bitimi tarihinden itibaren işleme koyduğu öğrenildi.

Şu anda 'Sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek' gözüken Terim'in yeni mukavelesi 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olacak. İmparator, 16 Ekim'de boş sayfaya imza atmıştı.

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