Fatih Terim'in yeni kontratının neden TFF'de gözükmediği ortaya çıktı

Fatih Terim'in 105 gün önce Türk Telekom Stadı'nda attığı imza KAP'a bildirildi ancak TFF'nin kuralına göre; yeni kontratın işleme konulması için imzanın ara dönemde atılmaması gerekiyordu. Bu nedenle yeni kontrat işlenmedi.TFF'nin teknik adamların ara dönemlerde uzatılan mukavelelerini sözleşme bitimi tarihinden itibaren işleme koyduğu öğrenildi.Şu anda 'Sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek' gözüken Terim'in yeni mukavelesi 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olacak. İmparator, 16 Ekim'de boş sayfaya imza atmıştı.