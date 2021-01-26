Fatih Terim'in yeni jokeri: Ryan Babel

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda santrforda görev yapan Ryan Babel, Yeni Malatyaspor'a ceza sahası dışından müthiş bir gol attı ve galibiyeti takımına getirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in yeni jokeri: Ryan Babel
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26 Ocak 2021 09:15
Ryan Babel, Yeni Malatyaspor'a ceza sahası dışından müthiş bir gol attı ve galibiyeti takımına getirdi..

Bu sezon ligdeki 3. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu ayrıca 1-0 biten Ankaragücü maçında da takımının tek golünü atan isim olmuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da galibiyet golünde asist yapmıştı.

Yeni Malatya karşılaşması Hollandalı yıldızın bu sezon damga vurduğu üçüncü mücadele oldu. 




 


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