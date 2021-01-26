Ryan Babel, Yeni Malatyaspor'a ceza sahası dışından müthiş bir gol attı ve galibiyeti takımına getirdi..
Bu sezon ligdeki 3. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu ayrıca 1-0 biten Ankaragücü maçında da takımının tek golünü atan isim olmuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da galibiyet golünde asist yapmıştı.
Yeni Malatya karşılaşması Hollandalı yıldızın bu sezon damga vurduğu üçüncü mücadele oldu.
Bu sezon ligdeki 3. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu ayrıca 1-0 biten Ankaragücü maçında da takımının tek golünü atan isim olmuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da galibiyet golünde asist yapmıştı.
Yeni Malatya karşılaşması Hollandalı yıldızın bu sezon damga vurduğu üçüncü mücadele oldu.