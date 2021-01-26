Ryan Babel, Yeni Malatyaspor'a ceza sahası dışından müthiş bir gol attı ve galibiyeti takımına getirdi..Bu sezon ligdeki 3. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu ayrıca 1-0 biten Ankaragücü maçında da takımının tek golünü atan isim olmuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da galibiyet golünde asist yapmıştı.Yeni Malatya karşılaşması Hollandalı yıldızın bu sezon damga vurduğu üçüncü mücadele oldu.