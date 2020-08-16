Fatih Terim'in yeni jokeri Oğulcan Çağlayan

Galatasaray'ın bonservissiz olarak transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, Fatih Terim'in yeni hamle oyuncusu olacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'in yeni jokeri Oğulcan Çağlayan
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16 Ağustos 2020 10:28
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Oğulcan Çağlayan, Fatih hocanın yeni sezondaki jokeri olacak.

Hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu, hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Terim bu sayede tek bir oyuncu değişikliğiyle oyun sistemini güncelleyebilecek ve zaman zaman 4-4-2 düzenine geçiş yapacak.

Oğulcan ise idmanlarda gösterdiği yüksek eforla ilk 11'i zorlayacak gibi görünüyor.



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