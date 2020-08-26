Fatih Terim'in yeni jokeri Emre Kılınç!

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, önümüzdeki sezonda Fatih Terim'in jokeri olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Terim'in yeni jokeri Emre Kılınç!
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26 Ağustos 2020 10:00
Galatasaray'ın flaş transferi Emre Kılınç yeni sezonda Fatih Terim'in jokeri olacak.

Tecrübeli teknik adam şu ana kadarki idman performansı çok iyi olan Emre Kılınç'ı sol kanatta, sağ kanatta, forvet arkasında ve zaman zaman da 8 numara pozisyonunda oynatıyor.

Genç yıldızın görev verilen tüm bölgelerdeki iyi oyunu teknik heyeti memnun ediyor. Emre Kılınç ayrıca yeni sezonda takımın tüm duran toplarını kullanan isim de olacak.

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