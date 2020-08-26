Galatasaray'ın flaş transferi Emre Kılınç yeni sezonda Fatih Terim'in jokeri olacak.



Tecrübeli teknik adam şu ana kadarki idman performansı çok iyi olan Emre Kılınç'ı sol kanatta, sağ kanatta, forvet arkasında ve zaman zaman da 8 numara pozisyonunda oynatıyor.



Genç yıldızın görev verilen tüm bölgelerdeki iyi oyunu teknik heyeti memnun ediyor. Emre Kılınç ayrıca yeni sezonda takımın tüm duran toplarını kullanan isim de olacak.



