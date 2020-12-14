Fatih Terim'in yeni hedefi Ozornwafor

Bu sezon Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı gibi isimleri yıldız statüsüne ulaştıran Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni hedefi Valentine Ozornwafor...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in yeni hedefi Ozornwafor
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14 Aralık 2020 11:20
Fatih Terim'in sahalara sürerek sürpriz yapmak istediği son isim Valentine Ozornwafor...

Tecrübeli çalıştırıcının, Florya'da, Nijeryalı savunmacının bir hayli üstünde durduğu ve performansından memnun olduğu belirtildi.

21 yaşındaki stoperin, ligin ikinci yarısından itibaren forma şansı bulması bekleniyor.

Galatasaray'ın Enyimba Aba'dan 300 bin euro karşılığı transfer ettiği Ozornwafor, geçen sezonu Almeria'da kiralık olarak geçirmişti.






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