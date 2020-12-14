Fatih Terim'in sahalara sürerek sürpriz yapmak istediği son isim Valentine Ozornwafor...Tecrübeli çalıştırıcının, Florya'da, Nijeryalı savunmacının bir hayli üstünde durduğu ve performansından memnun olduğu belirtildi.21 yaşındaki stoperin, ligin ikinci yarısından itibaren forma şansı bulması bekleniyor.Galatasaray'ın Enyimba Aba'dan 300 bin euro karşılığı transfer ettiği Ozornwafor, geçen sezonu Almeria'da kiralık olarak geçirmişti.