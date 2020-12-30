Fatih Terim'in her dönem bir Emre'si var... Emre Belözoğlu elinde büyüyen sonrasında Emre Taşdemir ve Akbaba ile buluşan tecrübeli teknik adamın elinde parlayan ve değer kazanan yeni isim ise Emre Kılınç oldu... Cimbom'un yeni transferi şu anda takımda en fazla maça çıkan isim. Kılınç, 18 mücadelede ter dökerken üç gol ve iki asistlik bir performans sergiledi. Aslan, Emre Kılınç'ın gol attığı veya asist yaptığı bütün maçları kazandı. Emre Kılınç'tan sonra en fazla maça çıkan Aslanlar olarak da Taylan Antalyalı ile Ömer Bayram geldi.Ne ilginçtir ki iki isim de bir dönem bekleneni veremediği için kadroda düşünülmeyen oyunculardı. Hele ki Taylan performansıyla herkesi şaşırttı. Yoklukta şans bulan, Terim ve yardımcılarının motivasyonuyla modern futbolun hem ileri kısmını hem geri bölümünü oynayan Antalyalı, Ömer Bayram gibi 17 maçta süre aldı. Taylan süre aldığı maçlarda bir gol atıp iki asiste adını yazdırırken Ömer Bayram gol atamadı ancak üç asistlik katkıda bulundu. Yerli Aslanları takip eden oyuncu ise 16 maçta Marcao oldu.