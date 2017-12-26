Ara transfer döneminde en az 2 takviye yapmak isteyen Fatih Terim'in listesi yavaş yavaş şekillenmeye başladı.Öncelikle son bek ve orta saha rotasyonuna kalite getirecek bir 8 numara üzerinde duran tecrübeli hocanın, Austria Wien'li Raphael Holzhauser'i gündemine aldığı belirlendi.Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun maliyetinin oldukça uygun olduğu belirtiliyor. Bu sezon Austria Wien formasıyla 30 resmi maçka 9 gol ve 10 asistlik harika bir performans sergileyen Holzhauser birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.1.93 boyundaki solak futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlanması bekleniyor. Yönetim bu transfer için 2-3 milyon Euro arasında bir rakamı gözden çıkardı.